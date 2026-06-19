Arland 27 (Besançon)

Dans la continuité du colloque qui s’était tenu à l’université de Lille 3 en 1999, à l’occasion du centenaire de Marcel Arland (Marcel Arland ou la grâce d’écrire, Bernard Alluin, Yves Baudelle et Paul Renard (dir.), EUD, 2005), le colloque de septembre 2014 organisé à Besançon par Bruno Curatolo et Yvon Houssais a eu pour objectif de développer et de préciser le rôle majeur qu’Arland a pu jouer dans la vie littéraire du vingtième siècle sous ses différents aspects. Par la suite, l’ouvrage d’Yvon Houssais, Arland nouvelliste, une poétique du recueil (EUD, 2016), s’est intéressé plus particulièrement à l’œuvre de nouvelliste d’Arland pour montrer son importance dans l’esthétique de la nouvelle au vingtième siècle, qu’il s’agisse de la poétique du recueil ou de la nouvelle instant. Les rencontres en Lagast furent également l’occasion d’interroger le rapport entre Arland et une terre natale, celle de Varennes-sur-Amance, lieu central de son inspiration et de sa poétique (Marcel Arland, Littérature en Lagast, L’habitation poétique de la terre, cahier n°9, Rémi Soulié (dir.), amitié François Fabié, 2017). Plus récemment, Christophe Baillat a publié son Nouvel abécédaire Marcel Arland (Les éditeurs impliqués, 2024), qui donne de précieuses indications sur la vie et l’œuvre de Marcel Arland mais aussi sur sa femme Janine Béraud et leur fille Dominique. Enfin, la critique s’est intéressée également à la correspondance de Marcel Arland avec André Dhôtel, comme avec Jean Paulhan (Camille Koskas, Jean Paulhan après la guerre, Garnier, 2021).

Un événement inattendu nous permet d’interroger de nouveau la réception d’Arland et de revenir de plus près sur l’œuvre de son épouse, la peintre et critique d’art, Janine Béraud. Fabrice Wilhelm (UMLP, ELLIADD) a fait l’acquisition d’inédits, notamment des lettres adressées à Arland, des coupures de presse relatives à ses différentes œuvres au fil de leur publication, des photographies du couple, ainsi que de nombreuses gravures et dessins de son épouse. L’ensemble de ces documents, auquel on peut adjoindre les brouillons des grands recueils de nouvelles d’Arland, en voie de numérisation dans le même laboratoire, éclaire d’un jour nouveau la réception et l’œuvre d’Arland et de son épouse et invite à porter un nouveau regard critique. À partir des documents inédits de ce nouveau fonds d’archives, de ceux présents déjà à la Bibliothèque Doucet, et de l’ensemble de l’œuvre du romancier, le colloque « Arland 2027 » se propose d’éclairer la réception du romancier, du critique et de l’essayiste :

- Arland à l’international pour mieux évaluer la réception de l’auteur et de son œuvre en Europe et dans le monde au cœur du vingtième siècle ;

- le couple Arland-Béraud pour prendre la mesure de leur implication dans la vie culturelle française ;

- Arland dans l’histoire littéraire pour situer la place du nouvelliste et du romancier dans l’évolution des formes en prose au vingtième siècle.

Le temps de parole pour chaque participant.e.s sera de 30 minutes d’intervention et 10 minutes d’échanges.

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Les propositions de communication sont à adresser avant le 12 décembre 2026 à

Yvon Houssais, UMLP ,Comité d’organisation, yvon.houssais@univ-fcomte.fr

Eolia Jeannot, UMLP, Comité d’organisation, eolia.jeannot@edu-univ-fcomte.fr

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Comité scientifique :

Yvon Houssais, UMLP

France Marchal-Ninosque, UMLP

Mokhtar Chaoui