François Rosset (dir.), Le Groupe de Coppet et la religion

Dans cette période d’entre-deux où la Révolution a mis en mouvement le balancier entre le rejet et la nostalgie du monde ancien, la religion s’affiche prioritairement comme un enjeu social, politique et philosophique, bien plus que théologique. Pour les membres du Groupe de Coppet, la religion est un objet de pensée toujours confronté à l’expérience personnelle, sociale et politique du sujet pensant. Un objet à repenser sans cesse au gré des événements qui se précipitent sous tension permanente, une affaire supposément privée qui s’impose dans l’espace public.

Cet objet n’est pas seulement enjeu de confrontations radicales, mais il tient également lieu de point de référence lorsqu’il s’agit d’évoquer le soubassement des rapports sociaux souvent si cruels pour les individus ou de questionner les principes moraux censés régir les comportements au sein de la communauté. La religion est alors reconnue comme nécessaire, non pas telle qu’elle s’est figée dans des institutions mêlées inévitablement à l’exercice du pouvoir, mais en tant qu’elle est perçue comme une composante anthropologique fondamentale, propre à animer chez les individus et, par addition, au sein des communautés humaines, le meilleur de leurs capacités créatrices et morales.

La vingtaine d’études réunies dans cet ouvrage présentent autant d’approches différenciées qui viennent porter une lumière nouvelle sur la question si complexe et rarement traitée jusqu’ici de la religion pensée et vécue au sein du Groupe de Coppet.

Table des matières…

Introduction…