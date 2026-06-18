Sigila, n° 57 : "Conversions - Conversões"

Sommaire
Pierre Antoine Fabre, L’échappée. En hommage à Claude Louis-Combet
Le moulin mystique (photographie)
Serge Dieudonné, D’une introuvable conversion
Hugues Didier, Le secret de la conversion : pour la famille ou contre le Prince ?
Pierre Antoine Fabre, L’enlèvement (2023) : retour du cinéaste Marco Bellocchio sur une conversion « forcée » dans les derniers États pontificaux (1858-1859)
Carsten L.Wilke, Les conversions d’Antonio de Acuña, judaïsant pénitent et missionnaire catholique
Les juifs portugais de Bayonne et le chocolat
Chantal Creusot, La profession de foi de Jacob-Gaufroy, chanoine de l’abbaye Saint-Pierre de Mâcon
Pauline Tanon, Conversions en X versions
Claire Tencin, Isabelle Eberhardt et Valentine de Saint-Point, la virilité spirituelle
Klara Buda, Devenir homme pour être libre ! – Le dilemme des Burrnesha-s
Bruno Boniface, Foi et genre
Paul Claudel, Contacts et circonstances (extraits)
Cléo Carastro, Transitions (entretien avec P. A. Fabre)
Delphine Bouit, Conversion philosophique : crise ou vocation ?
Françoise Renaud, En bois de grenadille
Catherine Dumas, Mário Dionísio, de la littérature à la peinture : parcours d’une conversion
António Lobo Antunes, Memória de Elefante (extrait) ; Visão 2018 (extrait)
Catherine Fhima, Max Jacob, un converti singulier au début du xxe siècle
Anthologie du secret
Juan Ramón Jiménez, Lo que oir yo puedo /Ce que je peux entendre (trad. Claude Couffon)
José Antonio Ramos Sucre, La verdad / La vérité (trad. José Luís de Almeida Monteiro)
António Ramos Rosa, Partir dos minerais…
Alberto Torés, Variaciones del secreto /Variations du secret (trad. Soledad García Mouton & Sylvie Sesé-Léger)
Lectures
Houria Abdelouahed et Adonis, Éros et Islam, Paris, Le Seuil, 2025 (Sylvie Sesé-Léger)
Dan Brown, Le Secret des secrets, J.-C. Lattès, 2025 (Laurence Motoret)
Santo Inácio de Loyola e as suas conversões, coord. Gianfranco Ferraro et Andreas Gonçalves Lind, E-Letras com Vida, Revista de Estudos Globais, n°15, Lisboa, 2025 (Gilbert Meur)
Publications et actualité du secret
Résumés- Resumos - Abstracts