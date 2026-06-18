Sigila, n° 57 : "Conversions - Conversões"

Sommaire

Pierre Antoine Fabre, L’échappée. En hommage à Claude Louis-Combet

Le moulin mystique (photographie)

Serge Dieudonné, D’une introuvable conversion

Hugues Didier, Le secret de la conversion : pour la famille ou contre le Prince ?

Pierre Antoine Fabre, L’enlèvement (2023) : retour du cinéaste Marco Bellocchio sur une conversion « forcée » dans les derniers États pontificaux (1858-1859)

Carsten L.Wilke, Les conversions d’Antonio de Acuña, judaïsant pénitent et missionnaire catholique

Les juifs portugais de Bayonne et le chocolat

Chantal Creusot, La profession de foi de Jacob-Gaufroy, chanoine de l’abbaye Saint-Pierre de Mâcon

Pauline Tanon, Conversions en X versions

Claire Tencin, Isabelle Eberhardt et Valentine de Saint-Point, la virilité spirituelle

Klara Buda, Devenir homme pour être libre ! – Le dilemme des Burrnesha-s

Bruno Boniface, Foi et genre

Paul Claudel, Contacts et circonstances (extraits)

Cléo Carastro, Transitions (entretien avec P. A. Fabre)

Delphine Bouit, Conversion philosophique : crise ou vocation ?

Françoise Renaud, En bois de grenadille

Catherine Dumas, Mário Dionísio, de la littérature à la peinture : parcours d’une conversion

António Lobo Antunes, Memória de Elefante (extrait) ; Visão 2018 (extrait)

Catherine Fhima, Max Jacob, un converti singulier au début du xxe siècle

Anthologie du secret

Juan Ramón Jiménez, Lo que oir yo puedo /Ce que je peux entendre (trad. Claude Couffon)

José Antonio Ramos Sucre, La verdad / La vérité (trad. José Luís de Almeida Monteiro)

António Ramos Rosa, Partir dos minerais…

Alberto Torés, Variaciones del secreto /Variations du secret (trad. Soledad García Mouton & Sylvie Sesé-Léger)

Lectures

Houria Abdelouahed et Adonis, Éros et Islam, Paris, Le Seuil, 2025 (Sylvie Sesé-Léger)

Dan Brown, Le Secret des secrets, J.-C. Lattès, 2025 (Laurence Motoret)

Santo Inácio de Loyola e as suas conversões, coord. Gianfranco Ferraro et Andreas Gonçalves Lind, E-Letras com Vida, Revista de Estudos Globais, n°15, Lisboa, 2025 (Gilbert Meur)

Publications et actualité du secret

Résumés- Resumos - Abstracts