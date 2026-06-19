Pablo Blitstein, Béatrice L'Haridon, Alexis Lycas (eds.), François Martin. Trois études historiques sur Sima Guang et le Miroir des âges

Directeur d'études (1992-2015) à la section des sciences historiques et philologiques de l’EPHE, François Martin (1948-2015) a consacré les dernières années de sa vie au Miroir des âges pour aider à bien régner (Zizhi tongjian), le grand œuvre de l’historien chinois Sima Guang (1019-1086).

Il s'agissait au départ de traduire les annales du Miroir portant sur la période de dilection de Martin, celle des Six Dynasties (220-589), dont les oeuvres poétiques avaient nourri l’essentiel de ses précédents travaux. Chemin faisant, ce projet s’est transformé en un projet général de compréhension du travail de Sima Guang, entre histoire et historiographie.

Cette publication posthume tente de restituer les diverses approches développées par Martin dans ses conférences : le chapitre premier reprend sa présentation générale de l’auteur du Miroir et du contexte politique et intellectuel de son oeuvre ; le deuxième chapitre consiste en une étude originale de la philosophie de l’histoire de Sima Guang ; enfin le troisième chapitre illustre le précieux apport philologique du travail de traduction de Martin, à travers la lecture suivie du récit historique portant sur la dernière année de la période étudiée, celle de la fondation des Sui (589-617).

Ces travaux inédits sont encadrés d’une préface écrite par son ami et collègue, le japonologue Jean-Noël Robert, d’une autobiographie prononcée par François Martin lors de sa dernière conférence, ainsi que d’une bibliographie complète de ses travaux.

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Sommaire

En attendant

Jean-Noël Robert ix

De la poésie à l'histoire : l’itinéraire de François Martin (1948-2015)

Alexis Lycas 3

Sima Guang, de l’autre côté du miroir des âges

Prologue

Alexis Lycas 13

Sima Guang, de l’autre côté du Miroir des âges

François Martin 17

I. Un homme, un livre, une dynastie 27

II. La succession de Renzong 43

III. Le règne de Shenzong 54

IV. Le néoconfucianisme sous les Song du Nord 63

V. Wang Anshi 68

VI. Le séjour à Luoyang 81

L’histoire commence lorsque les rites disparaissent : onze essais de sima guang

Prologue

Béatrice L’Haridon 109

L’histoire commence lorsque les rites disparaissent : onze essais de Sima Guang

François Martin 113

I. Usages de la légitimité dynastique : le cas des Trois royaumes 113

II. Le premier essai : la fin des rites (403 av. J.-C.) 118

III. Deux essais pour choisir ses ministres et son héritier (369 av. J.-C.) 127

IV. La confiance du souverain (quatrième essai, 359 av. J.-C.) 132

V. Mencius et la grandeur du profit (cinquième essai, 336 av. J.-C.) 137

VI. Blâme et éloge du seigneur de Mengchang (sixième et septième essais, 321 av. J.-C.) 139

VII. Deux diplomates controversés (huitième essai, 310 av. J.-C.) 144

VIII. Les périls de l’ambition (neuvième essai, 292 av. J.-C.) 147

IX. Un dernier essai sur les fondements d’un État juste (284 av. J.-C.) 148

Une année dans le miroir des âges : les sui unifient le nord et le sud

Prologue

Pablo Blitstein 163

Traduction complète du chapitre 177 du Miroir des âges de Sima Guang

François Martin 169

Bibliographie de François Martin 233

Index

Anthroponymes et ethnonymes 239

Noms de lieux et d’institutions 243

Sources primaires 244

Liste des figures

François Martin en mai 2015 à Saint-Quay-Portrieux viii

Figure 1. Qiu Ying 仇英 (1494-1552),

Jardin du bonheur solitaire (Dule yuan 獨樂園) 2

Figure 2. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 10

Figure 3. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 106

Figure 4. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 160

Figure 5. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 232

Figure 6. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 238

Figure 7. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 246

Figure 8. Qiu Ying, Jardin du bonheur solitaire 250