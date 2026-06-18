Jordi Canal, Lecturas y escrituras: Pensando la Historia (2001-2026)

Leer y escribir, en este orden, son dos de mis principales pasiones. Me siento extremadamente complacido por el hecho de que coincidan con algunos de los quehaceres básicos de mi propio oficio de historiador. La lectura y la escritura se dan fuerte la mano en las reseñas. Estas no se limitan a analizar una o varias obras específicas, sino que, más allá, permiten calibrar el estado de la historiografía, la evolución de las tendencias y el estado de la disciplina histórica. La información y la orientación de los lectores, en distintos grados, según la naturaleza más académica o divulgativa del comentario, constituyen sus funciones principales. En estas páginas he recopilado ciento sesenta reseñas escritas y publicadas en los últimos veinticinco años. Cada una es una invitación y una guía a la lectura. El conjunto, a pesar de su naturaleza inexorablemente fragmentada, mantiene una coherencia esencial, que no es otra que mi manera de entender y practicar la historia.

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La lecture et l'écriture, dans cet ordre, sont deux de mes principales passions. Je me réjouis énormément qu'elles coïncident avec certaines des tâches fondamentales de mon propre métier d'historien. La lecture et l’écriture vont de pair dans les critiques littéraires. Celles-ci ne se limitent pas à analyser une ou plusieurs œuvres spécifiques, mais permettent, au-delà, d’évaluer l’état de l’historiographie, l’évolution des tendances et l’état de la discipline historique. Informer et orienter les lecteurs, à des degrés divers selon la nature plus académique ou plus grand public du commentaire, constituent leurs fonctions principales. Dans ces pages, j’ai rassemblé cent soixante critiques rédigées et publiées au cours des vingt-cinq dernières années. Chacune d’entre elles est une invitation et un guide de lecture. L’ensemble, malgré sa nature inévitablement fragmentée, conserve une cohérence essentielle, qui n’est autre que ma manière de comprendre et de pratiquer l’histoire.