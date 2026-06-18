Les Cultures de Tintin. Objectif centenaire

Son éternelle jeunesse n’en laisse rien paraître, mais en janvier 2029, Tintin sera centenaire. Trois ans avant cet anniversaire, un colloque international intitulé « Les Cultures de Tintin », soutenu par notre association, se centre sur les enjeux que l’œuvre d’Hergé occupe au XXIe siècle comme fabrique visuelle des imaginaires sociaux et comme création centrale dans le champ de la bande dessinée.

Le mercredi 7 octobre au matin, une déambulation tintinophile dans le centre de la capitale belge ouvrira le colloque. L’après-midi se déroulera au Collège Belgique de l’Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Le jeudi 8 octobre, c’est à l’Université libre de Bruxelles que se retrouveront les participants. La semaine suivante, lundi 12 et mardi 13, le Collège de France accueillera la suite des travaux tintinologiques à Paris.

Ces quatre journées exceptionnelles réuniront plus de 40 participants pour cinq conférences, cinq tables rondes et 18 communications réparties en cinq séances. L’entrée sera gratuite sur inscription vivement recommandée en septembre.

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