L’esthétique de Hegel à travers les cahiers d’étudiants. Nouvelles traductions, enjeux et perspectives

Giulia Battistoni, Francesco Campana, Mildred Galland-Szymkowiak, Francesca Iannelli, Alain Patrick Olivier, Federica Pitillo

Au cours des dernières décennies, à la suite du «tournant philologique» des années 1990, l’étude de l’esthétique hégélienne a été profondément renouvelée grâce à la redécouverte des cahiers de notes rédigés par les auditeurs et les étudiants qui ont suivi les cours de Hegel à l’université de Berlin entre 1820 et 1829. Longtemps négligés, ces documents ont redonné une image plus vivante et élaborée de la pensée de Hegel sur l’art, ouvrant de nouvelles perspectives d’interprétation. Cet ouvrage propose une reconstruction claire et actualisée des principales lignes de recherche issues de ce travail de redécouverte, de transcription, d’édition et de traduction des sources manuscrites.

Les différents essais réunis dans ce volume montrent que l’enseignement universitaire a été un moment décisif de la réflexion hégélienne, au cours duquel la philosophie de l’art a été définie comme une partie essentielle du système et comme un lieu de réflexion sur la relation entre la forme artistique, l’esprit et l’histoire. Le présent volume invite ainsi à relire l’esthétique de Hegel non pas comme un corpus statique, mais comme une pensée en mouvement, profondément liée à la pratique même de l’enseignement et à son contexte historique.

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Negli ultimi decenni, a seguito della “svolta filologica” degli anni Novanta, lo studio dell’estetica hegeliana è stato profondamente rinnovato grazie alla riscoperta dei quaderni di appunti redatti dagli uditori e dagli studenti che frequentarono i corsi tenuti da G.W.F. Hegel all’Università di Berlino tra il 1820 e il 1829. Questi materiali, a lungo trascurati, hanno restituito un’immagine più viva e articolata del pensiero di Hegel sull’arte, aprendo nuove prospettive interpretative. Il volume si propone di offrire una ricostruzione chiara e aggiornata delle principali linee di ricerca emerse a partire da questo lavoro di scoperta, trascrizione, edizione e traduzione delle fonti manoscritte.

I diversi saggi ospitati in questo volume mostrano come l’insegnamento universitario rappresenti un momento decisivo della riflessione hegeliana, in cui la filosofia dell’arte si definisce come parte essenziale del sistema e come luogo di interrogazione del rapporto tra forma artistica, spirito e storia. Il volume invita così a rileggere l’estetica di Hegel non come un corpus statico, ma come un pensiero in movimento, profondamente legato alla pratica della lezione e al suo contesto storico.