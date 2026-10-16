Dirigée par Étienne Manchette au sein des éditions de l'Aube, la nouvelle collection "À la Une !" se propose de mettre en lumière les grands reportages de la presse écrite, puisés dans les archives de RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Ces fonds d’investigation, signés par des plumes emblématiques comme Maupassant, Albert Londres, Séverine ou Colette, résonnent comme des récits du réel, marquant durablement l’imaginaire collectif . Les Unes originales sont reproduites à l’identique, accompagnées de fonds photographiques et d’illustrations issus des collections de la BnF, ainsi que des transcriptions intégrales des articles disponibles sur RetroNews. Comme l’écrivait Eugène Dubief en 1892 dans Le journalisme : « La fièvre du reporter est la santé normale du journalisme. »

C'est Albert Londres qui inaugure logiquement la collection, avec la publication de Contre l’esclavage qui réunit la série des articles donnés en 1928 au Petit Parisien sous le titre "Quatre mois parmi nos Noirs d’Afrique", pour dénoncer le drame humain de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan : 510 kilomètres de chantier qui causent, entre 1921 et 1934, la mort de 17 000 personnes. C’est l’occasion pour Londres d’une terrible dénonciation de l’esclavage dans les colonies françaises qui secoue jusqu’au ministre des dites colonies. Face aux attaques qu’il subit, le reporter a répondu par une formule restée célèbre comme un mantra du journalisme : "Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie."