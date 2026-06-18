TRACeS de changements, n° 276 : "Corrections. Fais-moi mal"

Pour les enseignant·es, les corrections font partie intégrante du métier. Au fil de ce numéro, comme un feutre qui souligne, barre, entoure et annote, vous plongerez au cœur d’expériences de terrain variées avec une assise théorique et politique qui interrogent et contextualisent les différentes dimensions de la correction dans l’école et hors de ses murs.

L’école a-t-elle toujours corrigé ? Avec quel bagage et sur quelles bases pédagogiques communes nous appuyons-nous pour donner du sens à nos corrections ? Pouvons-nous oser ne pas corriger ? Est-ce qu’utiliser un bic violet plutôt que rouge les rendent-elles plus acceptables pédagogiquement ? Comment les élèves s’emparent-ils de ces feuilles biffées, commentées ?

Peu de recherches existent et ces dernières sont l’angle mort des formations.

S’il revient à mimer pour répéter, classer, distinguer ou sanctionner : au feu les corrections ! À nous de revoir nos copies, en nous posant la question des effets pédagogiques et émancipateurs que pourrait prendre l’acte de corriger.

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Illustrations : Mathieu Mantulet

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