Bruno Nassim Aboudrar, Occidentalismes. Peindre à l'européenne dans le monde (XVIᵉ - XXᵉ siècle)

À la Renaissance, l’Europe se dote d’un système de représentation unique au monde. La perspective, le modelé, les dégradés de couleurs et d’ombres donnent l’illusion de la réalité. Sous forme de peintures et de gravures, cette technologie accompagne l’expansion de l’Occident à laquelle concourent, à l’époque moderne, navigateurs, missionnaires et marchands.

Ses charmes illusionnistes séduisent souvent les sociétés qui la découvrent. Artistes et commanditaires, dans les deux Amériques, en Chine, au Japon ou au Proche-Orient, lui empruntent des motifs iconographiques et des manières de dépeindre. Leur art expérimente ainsi des formes d’occidentalisme.

Mais ces cultures, pour lesquelles l’Europe est exotique, ne croient pas pour autant que, par son réalisme, la peinture européenne atteigne une vérité. Aussi, quand elles l’imitent, c’est moins pour s’y soumettre que pour la subvertir.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"L’art contextuel", par Paul Bernard-Nouraud (en ligne le 16 juin 2026).

