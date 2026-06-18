Siegfried Lenz, Le bateau-feu suivi de Fin de guerre

Traduction et préface d'Isabelle Liber

Un receuil inédit de deux nouvelles de Siegfried Lenz, écrivain majeur de la littérature allemande d'après-guerre.

Un bateau-feu : point de navigation pour les navires, symbole de sécurité ancré au fond de la mer, attaché à une position immuable.

Immuable comme Freytag, le capitaine du bateau, qui s'est promis que son navire achèverait sa dernière mission. Mais voilà qu'un jour, il se retrouve à sauver de la noyade une bande de criminels échappés de prison. Rapidement, les naufragés reprennent le contrôle du bateau. Que se passe-t-il lorsqu'à bord d'un tel navire éclate le conflit entre la force armée et la puissance morale ?

Suivi d'une nouvelle traduction de Fin de guerre, ce volume inédit réunit sous le signe de leur géographie commune, en mer Baltique, deux courts textes de Siegfried Lenz, écrivain majeur de la littérature allemande d'après-guerre.

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On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage…



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Revue de presse (éditeur) :

" Le bateau-feu est l'une des nouvelles les plus importantes de Lenz. " Die Welt

" À nous lecteurs et lectrices d'aujourd'hui d'entendre comme il se doit les expériences du passé auxquelles la permanence poétique de la Nature confère une dimension intemporelle. " Isabelle Liber

" Lenz raconte des récits qui défient l'imagination, mais sa maîtrise artistique leur confère une authenticité indéniable : surprenantes, invraisemblables parfois, mais toujours vraies. " Marcel Reich-Ranicki



