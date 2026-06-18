Recherches germaniques hors-série n°21/2026 : "La rue dans la littérature et les arts depuis 1900 / Straßenbilder in Literatur und Kunst ab 1900"

Quelles représentations de la rue dans la littérature et les arts germaniques du XXe siècle ? Réponses avec – entre autres – l’écrivain Kafka, le dramaturge Peter Handke, le poète Heiner Müller, le photographe Arno Fischer et le cinéaste Wim Wenders.

La rue est un motif récurrent, tout particulièrement depuis le début du XIXe siècle, dans la littérature, la photographie et le cinéma de l’espace germanophone et yiddish. Lieu de flânerie, elle est aussi le cadre de situations sociales difficiles, pour des personnes marginalisées ou en temps de guerre. Elle constitue un point de rencontre entre passé et présent, entre espace public et espace privé.

La rue est au centre des quinze contributions qui composent ce numéro de Recherches germaniques en abordant ses représentations dans les œuvres de figures incontournables comme Franz Kafka, Peter Handke, Heiner Müller ou Wim Wenders, mais aussi en faisant découvrir des productions ultra contemporaines et en ouvrant sur des approches socio-historiques.

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Déambulations (dés)enchantées

Commerces et flânerie dans le Berlin de 1900. Les descriptions de la rue à l’époque de la mode en série – Philipp Jonke

Le retour du retour de la flânerie dans la littérature germanophone – Jan Rhein

Variations sur la rue juive – Marie Brunhes

La rue dans les nouvelles et récits de Kafka – Frédéric Teinturier

Vom Oger zum Iger und wieder zurück. Quand Margret Kreidl rencontre Veza Canetti dans la Ferdinandstraße à Vienne – Elisabeth Kargl, Aurélie Le Née

Straßenbau, Straßengespräch, Straßensperre. Überlegungen zum Zusammenhang von Straße und Tutsizid in Lukas Bärfuss’ Ruanda-Roman Hundert Tage – Anne Peiter

La rue en images

„…nicht zu den Herrschenden gehören“. Die Straßenfotografien von Arno Fischer und Ursula Arnold – Astrid Ihle

La révolution en mouvement. Images de la rue berlinoise dans les bandes d’actualité (1918–1919) – Valérie Carré

Rues berlinoises de part et d’autre du Mur dans les cinémas est- et ouest-allemands – Diane Barbe

Instantanés de rue dans l’œuvre de Wim Wenders – Andreas Häcker

Die Darstellung der Straße als Raum der Obdachlosigkeit in deutschsprachigen Graphic Novels – Theresa Heyer

Mises en scène de la rue

Von der Lästergasse zur Via Crucis. Franz Theodor Csokors expressionistisches Drama Die rote Straße – Alice Bolterauer-Kolb

L’œuvre de Günther Weisenborn : la rue dans tous ses états – Nadine Willmann

La représentation de la route départementale dans Les innocents, moi et l’inconnue au bord de la route départementale de Peter Handke – Adrien Bessire

Entre bruissement et clameur : le son de la rue chez Heiner Müller ou la mise en scène du vacarme de la révolte – Anouk Rehder