Georg Simmel, Secrets et mensonges

C’est un petit groupe qui possède un grand pouvoir. Ses membres sont dans le secret. Ils savent ce que nous ignorons. Et cela les tient. Cela les valorise. Grâce au secret, ils font société.

Les célèbres essais de Georg Simmel sur le secret et sur Venise, la cité du mensonge et de la dissimulation, sont cruciaux pour comprendre notre société de la post-vérité et du contrôle de l’information. Ils montrent que la moindre interaction sociale repose sur ce qu’on dévoile ou cache de soi-même.

Conflits, communication, connaissance et ignorance, pouvoir, sont quelques-uns des thèmes de ce recueil où l’on verra aussi comment fonctionnent les groupes de résistance, les théories complotistes, et jusqu’à notre vie amoureuse, nos rêves et nos censures.