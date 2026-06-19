Merveilleux animaux

Un site littéraire logé à l'enseigne du Chat botté ne pouvait pas laisser passer la nouvelle livraison de la revue Féeries, qui vient sonder les "Proximités animales et sauvagerie dans les contes merveilleux", à l'initiative de Patricia Eichel-Lojkine et Isabelle Trivisani-Moreau. Le sommaire se propose de déterminer comment la production conteuse lettrée s’est positionnée par rapport à la question de la sauvagerie et des relations interspécifiques abordée dans nombre de contes du folklore, sans évacuer pour autant le motif positif de l’animal serviable aidant à renverser le destin funeste du héros ou de l’héroïne dans les itinéraires de quête. Il y est donc question, au premier chef, du trouble et du parfum de transgression émanant de textes se réappropriant des matériaux oraux et anciens, d’allers‑retours entre des légendes diffusées en milieu rural et une production mondaine profondément marquée par les transformations de la société de cour et, enfin, des représentations — parfois libertines — de la proximité humain-animal qui en résultent dans le texte et l’iconographie.

(Illustration anonyme pour J.‑M. Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête, Hachette, 1870)