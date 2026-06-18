Féeries, n° 22 | 2026 : "Proximités animales et sauvagerie dans les contes merveilleux" (dir. Patricia Eichel-Lojkine, Isabelle Trivisani-Moreau)

L’objectif principal de ce dossier est de déterminer comment la production conteuse lettrée s’est positionnée par rapport à la question de la sauvagerie et des relations interspécifiques abordée dans nombre de contes du folklore, sans évacuer pour autant le motif positif de l’animal serviable aidant à renverser le destin funeste du héros ou de l’héroïne dans les itinéraires de quête.

Il y est donc question, au premier chef, du trouble et du parfum de transgression émanant de textes se réappropriant des matériaux oraux et anciens, d’allers‑retours entre des légendes diffusées en milieu rural et une production mondaine profondément marquée par les transformations de la société de cour et, enfin, des représentations — parfois libertines — de la proximité humain-animal qui en résultent dans le texte et l’iconographie.

Dans ce contexte, l’examen des motifs (enfants sauvages, hommes‑ours, créatures revêtues de peaux de bêtes…), des schémas narratifs et des topiques privilégiés comme l’histoire de « La Belle et la Bête », se double inévitablement d’un questionnement sur les enjeux éthiques ou anthropologiques soulevés par l’infra‑humain de la fin du XVIe au XXIe siècle.

Sommaire

Patricia Eichel-Lojkine et Isabelle Trivisani-Moreau Introduction. Penser les proximités animales et la sauvagerie dans les contes merveilleux [Texte intégral] Introduction. Reflecting on Animal Proximities and Savagery in Fairy Tales

Études

Nicolas Corréard Giambattista Basile de la satire au conte : révélations, remédiations, régénérations animales [Texte intégral] Giambattista Basile, from Satire to Tale: Revelations, Remediation and Animal Regenerations

Aude Volpilhac De proche en proche. Caresses interspécifiques et tentation zoophile dans les contes de fées littéraires français de la fin du xviie siècle [Texte intégral] Step by Step. Interspecific Caresses and Zoophilic Temptation in Late 17th-Century French Literary Fairy Tales

Florence Magnot-Ogilvy Habiter un corps de petit chien à la première personne : déplacement de point de vue et corporéité animale dans l’Histoire véritable de Montesquieu et Le Petit Toutou de Galli de Bibiena [Texte intégral] Living in the Body of a Small Dog in the First Person: Shifting Perspectives and Animal Corporeality in Montesquieu’s Histoire véritable and Bibiena’s Le Petit Toutou

Dominique Peyrache-Leborgne Fiancées et fiancés animaux : alliance divine ou ensauvagement ? [Texte intégral] Animal Brides and Grooms: Divine Alliance or Savagery?

François Fièvre Iconographie de la Bête : enjeux moraux des variations animales du conte de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont dans le livre illustré, 1800‑1946 [Texte intégral] The Iconography of the Beast. Animal Adaptations of Jeanne-Marie Leprince de Beaumont’s Famous Fairy Tale in Illustrated Books and Their Moral Implications (1800–1946)

Julie Lemaire Variation contemporaine sur Jean de l’Ours : La Peau de l’ours de Joy Sorman [Texte intégral] Contemporary Variation on Jean de l’Ours: Joy Sorman’s La Peau de l’ours

Compte rendu critique

Tony Gheeraert Pierre-Emmanuel Moog, Dans la fabrique des contes de Perrault [Texte intégral] Paris, Classiques Garnier, coll. « Lire le xviie siècle », 2024, 412 p.