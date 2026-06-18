Nelly Quemener, Le placard du boulevard. Revoir Au théâtre ce soir aujourd'hui

« Converti à quoi ? Pas au communisme, j’espère !

- Inverti ! In !

- Ah, inverti ! C’est ennuyeux. »

Ce drôle de dialogue, issu d’une fameuse pièce d’André Roussin, serait resté cantonné aux scènes parisiennes si des millions de personnes ne l’avaient découvert dans un programme unique en son genre, en plein âge d’or de la télévision : Au théâtre ce soir.

De 1966 à 1982, chaque jeudi soir, Au théâtre ce soir plonge Françaises et Français dans les plus belles pièces du théâtre de boulevard, les œuvres de Feydeau, Verneuil et bien d’autres incarnées à l’écran par les plus grands noms de l’époque, tels que Jacqueline Maillan, Jean Le Poulain ou encore Maria Pacôme.

Dans ces pièces héritées des cabarets, amants, maîtresses, « folles » et courtisanes font éclater les convenances pour dévoiler l’hypocrisie et les contradictions d’une bourgeoisie soucieuse de sauver la face, mais avide de désirs cachés.

Nelly Quemener invite ses lecteurs au théâtre Marigny pour y revoir Au théâtre ce soir et leur présente une hypothèse : cette émission, riche en décors et en costumes colorés, n’était-elle pas une entorse à la norme et une invitation à ouvrir « le placard » ?

Rédigé à l’aide des archives de l’INA, Le Placard du boulevard est une contribution majeure à l’histoire audiovisuelle et un essai sur l’évolution des stéréotypes de classe et de genre.

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