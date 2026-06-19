Fictions sportives

Le nouveau dossier de la revue Fixxion entend contribuer à la réfutation d’un cliché tenace, selon lequel le sport et la littérature n’auraient rien à faire ensemble : essayez donc de lire en courant. L’opposition dualiste du corps et de l’esprit, déjà présente chez Platon, a, par métonymie, engagé une distinction a priori nette entre ces deux pratiques. Juvénal, dans sa dixième satire, raillait déjà l’imbécilité présumée des athlètes au détour d’une saillie dont la postérité n’a pas toujours reconnu la valeur antiphrastique : Mens sana in corpore sano. Le sommaire réuni par Jean-Marc Baud et Denis Saint-Amand vient inviter ses lecteurs à prendre un peu d'exercice.