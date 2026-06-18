Fixxion, n° 32 | 2026 : "Fictions sportives" (dir. Jean-Marc Baud, Denis Saint-Amand)

Le présent dossier de la revue Fixxion entend contribuer à la réfutation d’un cliché tenace, selon lequel le sport et la littérature n’auraient rien à faire ensemble. Semblant participer des représentations ancrées depuis toujours, l’opposition dualiste du corps et de l’esprit, déjà présente chez Platon, a, par métonymie, engagé une distinction a priori nette entre ces deux pratiques. Juvénal, dans sa dixième satire, raillait déjà l’imbécilité présumée des athlètes au détour d’une saillie dont la postérité n’a pas toujours reconnu la valeur antiphrastique : Mens sana in corpore sano.

Sommaire

Introduction

Jean-Marc Baud et Denis Saint-Amand Fixxions sportives [Texte intégral]Introduction

Études

Gilles Bonnet La déperformance : pour une poétique de la biofiction sportive [Texte intégral]

Jonas Nickel Peut-on dissocier footeux et intellos ? Sur quelques usages du football dans la littérature française contemporaine [Texte intégral]

Stephanie Bertrand Les ambiguïtés du récit d’ascension aujourd’hui, entre intériorité et intensité [Texte intégral]

Gaëlle Debeaux Se raconter sportive, se raconter autrice dans quelques oeuvres narratives contemporaines [Texte intégral]

Frédérique Collette Écrire ou continuer à ne pas mourir : vulnérabilité, finitude et survie dans les non-fictions “sportives” d’Emmanuel Carrère et Mikella Nicol [Texte intégral]

Laurent Demoulin Le cyclisme et la mort [Texte intégral]

Béatrice Lefebvre-Côté Des héros de la souffrance solitaire : figure du coureur et de la coureuse dans la fiction contemporaine [Texte intégral]

Lucien Dethurens La chute des idoles. Imaginaires tragiques dans les récits footballistiques (Toussaint, Delbée, Hughes, Seyer) [Texte intégral]

Entretien

Hervé Mathoux et Jean-Marc Baud Entretien avec Hervé Mathoux [Texte intégral]Propos recueillis par Jean-Marc Baud

(Re)Lire

Clément Dessy (Re)lire les chroniques sportives de La Revue blanche [Texte intégral]

Carte blanche

Marie-Hélène Larochelle Acouphènes parentaux [Texte intégral]