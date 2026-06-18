Rousseau et les inégalités (5/5) : famille et patrimoine. Avec Mélanie Plouviez et Gabrielle Radica (Maison de Rousseau et de la littérature, Genève)

Lieu de l’introduction d’une « sorte de propriété », « petite société » à l’origine de la différence sexuelle selon Rousseau, la famille concourt à l’inégalité en même temps qu’elle en constitue peut-être le remède.

L’inégalité affecte la famille et les relations entre ses membres. Elle oppose aussi les familles entre elles. Mais en constituant et en transmettant le patrimoine, la famille perpétue aussi les inégalités qu’elle subit, à tel point que certains auteurs ont pensé qu’aucune justice sociale ne serait possible tant que l’institution familiale subsisterait. N’est-il pas dès lors légitime de suggérer que, précisément en raison de leur rôle dans le maintien des inégalités, le patrimoine et l’organisation familiale pourraient aussi fournir un levier de leur atténuation, et le lieu où elles doivent être combattues prioritairement ? Il sera question d’explorer ces liens complexes en mobilisant des textes classiques et modernes, aussi bien que des arguments contemporains, sur lesquels la pensée rousseauiste projette une lumière vive.

Intervenantes

Mélanie Plouviez est philosophe, professeure à l’Université Côte d’Azur et directrice du Centre de Recherches en Histoire des Idées (CRHI). Spécialiste de philosophie sociale et politique, elle coordonne le projet de recherche PHILHERIT / Philosophie de l’héritage, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Elle est l’autrice aux Éditions La Découverte de L’injustice en héritage (2025).



Professeure de philosophie à l’Université de Lille, Gabrielle Radica s’est spécialisée dans la philosophie du XVIIIe siècle, et spécialement la pensée de Rousseau (L’histoire de la raison. Anthropologie, morale et politique chez Jean-Jacques Rousseau, Paris, Champion, 2008), puis elle s’est employée à réexaminer l’importance de la famille dans la philosophie pratique, politique et juridique, comme en témoigne son dernier livre : La famille des classiques. Parenté, mariage et propriété dans la philosophie des XVIIe et XVIIIe siècles, Lyon, ENS Éditions, 2026.



Modération : Florian Stresemann (secrétaire général de la Société J.-J. Rousseau).

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Rousseau et les inégalités

Exclue l’hypothèse d’un retour de Rousseau parmi nous, comment réécrire aujourd’hui le Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes ? Rousseau l’a montré : une société inégalitaire est une société où les individus sont moins libres. Nous sommes toutes et tous face à des injustices violentes qui défont les liens sociaux, entravent l’action politique, menacent les espérances de justice, nourrissent les haines. La Société Jean-Jacques Rousseau vous convie à un cycle de rencontres lors desquelles une personnalité en prise directe avec les inégalités dialoguera avec une ou un rousseauiste pour que progresse la possibilité d’un nouveau discours sur les inégalités. Ces dialogues porteront sur les inégalités sanitaires, les inégalités face au climat, les inégalités de genre, les inégalités dans l’école, les inégalités dans la famille. On fera résonner cette phrase entre les murs de la MRL : non « l’égalité n’est pas une chimère de spéculation » et « c’est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l’égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir ».

Un événement organisé par la Société J.-J. Rousseau en partenariat avec la Maison Rousseau et Littérature.

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