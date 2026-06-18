Disparition de Carlo Ginzburg (1939-2026)

L'équipe Fabula apprend avec tristesse la disparition de l'historien italien Carlo Ginzburg à l'âge de 87 ans.

Le Monde lui rend un premier hommage…

Sur Fabula, on pourra relire l'essai qu'il avait donné à l'Atelier de théorie littéraire, dans une traduction de Martin Rueff :

"Nos mots et les leurs. Une réflexion sur le métier de l'historien, aujourd'hui", par Carlo Ginzburg.

Ainsi que les actes de la séance inaugurale du séminaire Anachronies tenu à l'initiative de Bérenger Boulay par l'équipe Fabula à l'École normale supérieure à l'automne 2012 :

"Le donné et le construit". Avec Carlo Ginzburg…

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Le site en-attendant-nadeau.fr redonne à lire "La vérité sans guillemets", un entretien publié à l’occasion de la nouvelle édition augmentée de Occhiacci di legno. Dieci riflessioni sulla distanza [À Distance pour la trad. fr. de 2001], aux éditions Quodlibet, un texte inédit sur Roberto Calasso, qui fut son éditeur chez Adelphi, une intervention sur "La démocratie grégaire" prononcée lors de l’épidémie de covid, mais aussi des lectures de ses travaux :

Comment s’enfoncer dans la lettre, par Pierre Senges.

Dans La lettre tue, Carlo Ginzburg préconise le recours à une lecture littérale des textes pour les débarrasser de leurs interprétations étouffantes. Nouvelle pierre à l’œuvre passionnante de l’historien-détective.

Histoire secrète de la casuistique, par Pierre Tenne.

Il y a vingt ans, Carlo Ginzburg s’est penché sur un « indice », la récurrence du « néanmoins » dans les écrits de Machiavel. Aujourd’hui, l’historien italien formule une hypothèse pour expliquer l’usage de cet adverbe : Machiavel pensait en casuiste.