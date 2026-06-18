Margras Fanny, Stampfli Anaïs (dir.), "La fin et le commencement". Hommage au cycle antillais de Simone et André Schwarz-Bart (préf. de Simone Schwarz-Bart)

Cet ouvrage, qui rassemble les actes du colloque ayant eu lieu à l'Université des Antilles en novembre 2023, éclaire la richesse littéraire, historique et philosophique d’une des œuvres les plus emblématiques du xxe siècle, celle de Simone et André Schwarz-Bart. Il rassemble les contributions les plus récentes sur l'écriture schwarz-bartienne. Celles du professeur Eric Benoit, du professeur Charles Scheel, de Fanny Margras, Jérôme Villeminoz, Catherine Rovera, Eléonore Devevey, Jean Pierre Orban, Elise Finielz, Makiko Nakazato, Vanessa Massoni da Rocha, Anaïs Stampfli... et les pensées des écrivains Daniel Maximin et Ernest Pépin.

Il a été préfacé par l'autrice Simone Schwarz-Bart ; ses mots sont consultables en libre accès, dans leur intégralité, sur le site de l'éditeur. On y trouve également la conférence inaugurale du Professeur Roger Toumson, dont l’œuvre, à la fois critique et créatrice, n’a cessé de penser les héritages, les fractures et les devenirs du monde caribéen avec une profondeur et une exigence qui continuent de nous accompagner.

Il se clôt par un entretien avec Simone Schwarz-Bart.

Autant de précieuses ressources pour celles et ceux qui veulent (re)découvrir l'oeuvre des Schwarz-Bart, à l'aube du baccalauréat de français qui inscrit pour les trois prochaines années l'autrice au cœur de son programme, aux côtés de Zola et Chrétien de Troyes !

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