Les dédicaces, indices du rôle joué par les reines dans la circulation du théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles (conf. Véronique Lochert, en ligne)

Prochaine séance du webinaire mensuel « Circulations théâtrales : le rôle des agentes », ce vendredi 19 juin de 14h à 16h, sur BBB. Nous aurons le plaisir d’écouter Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace) pour une conférence intitulée « Les dédicaces, indices du rôle joué par les reines dans la circulation du théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles ».

Le webinaire se veut accessible à toutes et à tous, aux chercheurs et aux chercheuses, aux étudiantes et aux étudiants, aux curieux et aux curieuses, aux amies et aux amis, que vous souhaitiez rejoindre le groupe de recherche ou simplement écouter les conférences.

Pour participer à l’événement, vous pouvez vous connecter sur le lien suivant : https://bbb.univ-avignon.fr/rooms/txo-fyd-5sy-ntg/join

Pour plus d’informations à propos du projet, vous pouvez consulter le carnet Dramagentes : https://dramagentes.hypotheses.org/

Les dédicaces, indices du rôle joué par les reines dans la circulation du théâtre européen aux XVIe et XVIIe siècles

Les nombreuses dédicaces adressées aux reines dans le théâtre imprimé témoignent des liens qui les unissent aux auteurs, traducteurs et comédiens. À partir de la base de données « Spectatrix », qui rassemble ces paratextes, on étudiera ce que ces épîtres apparemment conventionnelles peuvent nous apprendre sur le rôle longtemps méconnu de ces personnalités féminines de premier plan dans la production des spectacles, la circulation des textes et des artistes et le développement de nouveaux genres dramatiques. Par le jeu politique des alliances matrimoniales, les reines favorisent les échanges culturels entre leur pays d’origine et leur royaume. Au-delà de l’importance du mécénat et des stratégies de carrière des dramaturges, les dédicaces révèlent le goût prononcé de certaines souveraines pour le théâtre, décrivent leur plaisir et leurs émotions au spectacle et témoignent des différentes modalités de leur implication dans la vie théâtrale. Elles mettent ainsi en lumière la contribution majeure de ces femmes à la production dramatique de leur temps.

Véronique Lochert est professeure de littérature comparée à l’université de Haute-Alsace et membre honoraire de l’Institut universitaire de France. Spécialiste du théâtre européen de la première modernité, elle a notamment publié Les femmes aussi vont au théâtre. Les spectatrices dans l’Europe de la première modernité (PUR, 2023) et co-dirigé Écrire pour elles. Dramaturges et spectatrices en Europe (Études Épistémè, n° 42, 2022) et Spectatrices ! Les femmes au spectacle de l’Antiquité à nos jours, Paris, CNRS Éditions, 2022.