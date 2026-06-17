Savoirs et autorités des femmes (Mondes romans, XIIe-XVe siècle) I. Accéder au savoir (Université de Lille)

Pénélope Cartelet et Anne Robin (Aire "Mondes romans" du CECILLE - Université de Lille) organisent du 23 au 25 juin à l'Université de Lille, site de Pont-de-Bois à Villeneuve d'Ascq, le colloque "Savoirs et autorités des femmes (Mondes romans, XIIe-XVe siècle) I. Accéder au savoir".

Il s'ouvrira par une conférence d'André Vauchez (Professeur émérite, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) intitulée "Culture dérobée et aspiration à l'autorité chez les "saintes femmes" des XIV et XVe siècles"

(Pour pouvoir suivre le colloque à distance, contacter anne.robin@univ-lille.fr et penelope.cartelet@univ-lille.fr)

Programme du colloque

Mardi 23 juin

12h Déjeuner d’accueil

13h30 Ouverture

14h-15h : Conférence inaugurale

Modération : Antonio Montefusco (Université de Lorraine)

André VAUCHEZ (Professeur émérite, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) : « Culture dérobée et aspiration à l’autorité chez les “saintes femmes” des XIVe et XVe siècles »

15h-15h30 : Pause

SESSION 1 :

Quels accès des femmes au savoir ? Visions masculines et pratiques féminines

Modération : Patrizia Gasparini (Université Sorbonne nouvelle)

15h30-15h55 : Anne ROBIN (Université de Lille) : « Lecture et littérature : l’éducation des femmes boccaciennes (1330/40 env.-1375) »

16h20-16h45 : Naïs VIRENQUE (Chercheuse indépendante) : « De l’étudiante à l’enseignante : quelques réflexions sur la légitimité du savoir manié par les femmes dans les régions françaises et italiennes »

16h45-17h15 : Victoria RIMBERT (Université Grenoble Alpes) : « Mise en mots de l’apprentissage dans l’écriture épistolaire des autrices italiennes du XVe siècle »

17h15-17h40 : Cécile ALEX-CODET (Chercheuse indépendante) : « Accéder au savoir par le truchement d’un clerc : les lectrices d’Hernando de Talavera (XVe siècle) »

17h40-18h15 : Débat

Mercredi 24 juin

9h15 : Accueil des participants

SESSION 2 :

Reines et aristocrates : l’accès au savoir des élites I

Modération : Élodie Lecuppre-Desjardin (Université de Lille)

9h30-9h55 : Jeanne MOUSNIER-LOMPRÉ (Université Grenoble Alpes / Universitat Pompeu Fabra) : « “Sapiens mulier edificat domum suam” : des auctoritates pour la reine dans le Speculum dominarum et ses traductions françaises »

09h55-10h20 : Nadia PLA (Chercheuse indépendante) : « L’accès au savoir gynécologique au XIVe siècle dans un village des Pyrénées : le témoignage exceptionnel de Béatrice de Planissoles »

10h20-10h45 : Débat

10h45-11h15 : Pause

Reines et aristocrates : l’accès au savoir des élites II

Modération : Samuele Autorino (Université de Lille)

11h15-11h40 : Clara PASCUAL-ARGENTE (Université Toulouse – Jean Jaurès) : « Circulación de manuscritos y acceso femenino al saber: la biblioteca de Aldonza de Mendoza (†1435) »

11h40-12h05 : Lucio ORIANI (Scuola Normale Superiore, Pise) : « Sapere, identità e autorappresentazione femminile nel Quattrocento: il caso di Ippolita Maria Sforza »

12h05-12h30 : Débat

12h30 : Déjeuner

SESSION 3 :

Représentations littéraires et iconographiques de l’accès au savoir I

Modération : Clara de Raigniac (Université de Lille)

14h-14h25 : Yasmina FOEHR-JANSSENS (Université de Genève) : « Acquérir un savoir : une prérogative masculine en contexte romanesque ? »

14h25-14h50 : Emmanuelle POULAIN-GAUTRET (Université de Lille) : « L’accès au savoir des femmes dans la Response au Bestiaire d’Amour de Richard de Fournival »

14h50-15h15 : Pénélope CARTELET (Université de Lille / IUF) : « L’accès au savoir divin : pratique et conditions de la prophétie féminine selon Gonzalo de Berceo »

15h15-15h40 : Débat

15h40-16h : Pause

Représentations littéraires et iconographiques de l’accès au savoir II

Modération : Bertrand Cosnet (Université de Lille)

16h-16h25 : Esther CORRAL DÍAZ (Universidad de Santiago de Compostela) : « Autoridad de la voz: mujeres y saberes en la lírica trovadoresca »

16h25-16h50 : Raffaella ZANNI (Université de Lille) : « L’accès au savoir et aux savoirs des femmes dans les enluminures médiévales : le cas du De mulieribus claris, entre texte et image, entre France et Italie »

16h50-17h15 : Débat

Jeudi 25 juin

9h15 : Accueil des participants

SESSION 4 :

L’accès des femmes au savoir dans les communautés féminines

Modération : Albert Tomàs Monsó (Université de Lille)

9h30-9h55 : María del Mar GRAÑA CID (Universidad Pontificia Comillas, Madrid) : « Colegios de doncellas, pedagogía y espiritualidad entre la Edad Media y la moderna »

9h55-10h20 : María MORRÁS (Universidad Pompeu Fabra, Barcelone) : « Oralidad y escritura: acceso y creación de los saberes librescos en las comunidades femeninas »

10h20-10h45 : Sergi SANCHO FIBLA (Université Clermont-Auvergne) : « L’éducation dans les cloîtres. Transmission des savoirs et des techniques au Corpus Domini de Bologne (XVe et XVIe siècles) »

10h45-11h15 : Débat

11h15-11h30 : Pause

11h30-12h30 : Discussion collégiale sur la suite du projet

12h30 : Déjeuner