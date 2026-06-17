La littérature du XVIe siècle en Sorbonne : les cours de Saint-René Taillandier sous le Second Empire. Édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay (soutenance de thèse d'Isabelle Schlichting, Sorbonne)

Isabelle Schlichting soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés

La littérature du XVIe siècle en Sorbonne : les cours de Saint-René Taillandier sous le Second Empire. Édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay

Travaux dirigés par Monsieur Jean-Charles Monferran et Monsieur Stéphane Zékian

Soutenance prévue le samedi 20 juin 2026 à 14h00

Lieu : Sorbonne université 54 rue Saint-Jacques 75005 Paris

Salle des Actes

Composition du jury :

M. Jean-Charles MONFERRAN

M. Stéphane ZÉKIAN

Mme Martine JEY

M. Emmanuel BURON

Mme Elsa KAMMERER

M. Luc FRAISSE





Résumé

Ce travail traite des leçons sur la littérature du XVIe siècle professées en Sorbonne, de décembre 1865 à juin 1867, par le professeur d’éloquence française Saint-René Taillandier. Ces leçons manuscrites, conservées à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, étaient jusqu’ici inédites. Dans un essai introductif, nous situons Taillandier d’une part dans la crise qui affecte, sous le Second Empire, un enseignement supérieur devenu un lieu de tensions idéologiques, intellectuelles et pédagogiques, d’autre part dans l’histoire de l’histoire littéraire, alors parvenue à un tournant méthodologique. Nous montrons en quoi Taillandier, qui ne se dégage jamais tout à fait d’une perspective morale et s’inscrit dans des héritages plutôt traditionnels, témoigne aussi de tendances plus novatrices. Portée par une érudition puisant à des sources historiques et littéraires à la fois anciennes et contemporaines, sa lecture le plus souvent directe des œuvres, offre une représentation personnelle et souvent originale de la littérature du XVIe siècle. Taillandier met en valeur non seulement des textes en voie de classicisation mais également des extraits inédits. À maints égards, ce chrétien libéral fait aussi du XVIe siècle le miroir d’enjeux propres au XIXe siècle. La seconde partie de la thèse propose une édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay. Pour chacun de ces auteurs, il s’agit de reconstituer les outils et le corpus mobilisés par le professeur et d’analyser les biais et les valeurs qui sous-tendent son interprétation du XVIe siècle.

Mots clés : Histoire littéraire, Renaissance, classicisation, Université au XIXe siècle, Sorbonne, Saint-René Taillandier, Clément Marot, François Rabelais, Joachim Du Bellay