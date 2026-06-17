La littérature du XVIe siècle en Sorbonne : les cours de Saint-René Taillandier sous le Second Empire. Édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay (soutenance de thèse d'Isabelle Schlichting, Sorbonne)
Isabelle Schlichting soutiendra publiquement ses travaux de thèse intitulés
La littérature du XVIe siècle en Sorbonne : les cours de Saint-René Taillandier sous le Second Empire. Édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay
Travaux dirigés par Monsieur Jean-Charles Monferran et Monsieur Stéphane Zékian
Soutenance prévue le samedi 20 juin 2026 à 14h00
Lieu : Sorbonne université 54 rue Saint-Jacques 75005 Paris
Salle des Actes
Composition du jury :
M. Jean-Charles MONFERRAN
M. Stéphane ZÉKIAN
Mme Martine JEY
M. Emmanuel BURON
Mme Elsa KAMMERER
M. Luc FRAISSE
Résumé
Ce travail traite des leçons sur la littérature du XVIe siècle professées en Sorbonne, de décembre 1865 à juin 1867, par le professeur d’éloquence française Saint-René Taillandier. Ces leçons manuscrites, conservées à la Bibliothèque nationale de Strasbourg, étaient jusqu’ici inédites. Dans un essai introductif, nous situons Taillandier d’une part dans la crise qui affecte, sous le Second Empire, un enseignement supérieur devenu un lieu de tensions idéologiques, intellectuelles et pédagogiques, d’autre part dans l’histoire de l’histoire littéraire, alors parvenue à un tournant méthodologique. Nous montrons en quoi Taillandier, qui ne se dégage jamais tout à fait d’une perspective morale et s’inscrit dans des héritages plutôt traditionnels, témoigne aussi de tendances plus novatrices. Portée par une érudition puisant à des sources historiques et littéraires à la fois anciennes et contemporaines, sa lecture le plus souvent directe des œuvres, offre une représentation personnelle et souvent originale de la littérature du XVIe siècle. Taillandier met en valeur non seulement des textes en voie de classicisation mais également des extraits inédits. À maints égards, ce chrétien libéral fait aussi du XVIe siècle le miroir d’enjeux propres au XIXe siècle. La seconde partie de la thèse propose une édition commentée des leçons sur Marot, Rabelais et Du Bellay. Pour chacun de ces auteurs, il s’agit de reconstituer les outils et le corpus mobilisés par le professeur et d’analyser les biais et les valeurs qui sous-tendent son interprétation du XVIe siècle.
Mots clés : Histoire littéraire, Renaissance, classicisation, Université au XIXe siècle, Sorbonne, Saint-René Taillandier, Clément Marot, François Rabelais, Joachim Du Bellay