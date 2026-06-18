Florian Jehl

Poésie et pensée de l’homme dans l’œuvre d’André Frénaud

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études de littérature des XXe et XXIe siècles », n° 137, 2026.

Cet ouvrage entend montrer comment l’écriture poétique, chez André Frénaud, essaie des manières originales de penser et de figurer l’humain. Cette connaissance poétique, de part en part éthique, s’approprie d’une façon inventive divers savoirs et se prolonge dans l’existence même du poète.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406199021 - au prix de 99 euros