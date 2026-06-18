Le Tasse, Discours de l’art poétique suivi de Discours du poème héroïque (Françoise Graziani, éd.)

Le Tasse

Discours de l’art poétique suivi de Discours du poème héroïque

Édition et traduction de Françoise Graziani

Paris, Classiques Garnier, coll. « Textes de la Renaissance », n° 256, série « République des Muses » n° 8, 2026.

Sans cesse remaniés entre 1564 et 1594, les trois Discours de l’art poétique et les six Discours du poème héroïque témoignent de la méditation constante du Tasse sur les liens qui unissent poésie et philosophie et sont inséparables des vicissitudes qui ont marqué sa vie et l’histoire de la littérature européenne.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406202752 - au prix de 99 euros