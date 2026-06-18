Christine Copy et Lionel Dufaye (dir.), Préconstruit et opérations énonciatives

Collectif

Préconstruit et opérations énonciatives

Sous la direction de Christine Copy et Lionel Dufaye

Le préconstruit linguistique mêle cognition, culture et discours. Il peut être un implicite extérieur au texte ou un métatexte analysable via des marqueurs linguistiques. Cet ouvrage étudie ses mécanismes, questionne son antériorité et son invisibilité. Il souligne son rôle dans la dynamique langagière.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406205821 - au prix de 68 euros