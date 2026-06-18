Collectif
Nouvelle parution
Christine Copy et Lionel Dufaye (dir.), Préconstruit et opérations énonciatives

Christine Copy et Lionel Dufaye (dir.), Préconstruit et opérations énonciatives

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Rencontres", 2026
  • EAN : 9782406205814
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20583-8
  • 186 pages
  • Prix : 19EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Collectif 

Préconstruit et opérations énonciatives

Sous la direction de Christine Copy et Lionel Dufaye

Le préconstruit linguistique mêle cognition, culture et discours. Il peut être un implicite extérieur au texte ou un métatexte analysable via des marqueurs linguistiques. Cet ouvrage étudie ses mécanismes, questionne son antériorité et son invisibilité. Il souligne son rôle dans la dynamique langagière.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406205821 - au prix de 68 euros