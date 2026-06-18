Essai
Nouvelle parution
Angélique Christaki, La Promesse de la psychanalyse dans le monde contemporain. Sémiotique de l’impossible à dire

Angélique Christaki, La Promesse de la psychanalyse dans le monde contemporain. Sémiotique de l’impossible à dire

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Sémiotiques", 2026
  • EAN : 9782406201588
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-20225-7
  • 145 pages
  • Prix : 22EUR.
  • Date de publication :
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)

Angélique Christaki

La Promesse de la psychanalyse dans le monde contemporain. Sémiotique de l’impossible à dire

Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 5, 2026.

Présentation :

Chaque psychanalyse contient une promesse qui concerne le plus intime de l’être parlant, son exil intime. Loin d’être un lieu de déracinement, l’exil intime du sujet est le lieu à partir duquel il aura à soutenir son existence et sa parole.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406202240 - au prix de 73 euros