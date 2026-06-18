Angélique Christaki, La Promesse de la psychanalyse dans le monde contemporain. Sémiotique de l’impossible à dire
Publié le par Perrine Coudurier (Source : Classiques Garnier)
Angélique Christaki
La Promesse de la psychanalyse dans le monde contemporain. Sémiotique de l’impossible à dire
Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 5, 2026.
Présentation :
Chaque psychanalyse contient une promesse qui concerne le plus intime de l’être parlant, son exil intime. Loin d’être un lieu de déracinement, l’exil intime du sujet est le lieu à partir duquel il aura à soutenir son existence et sa parole.
Existe également en version reliée - EAN 9782406202240 - au prix de 73 euros