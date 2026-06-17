Cahiers de lexicologie 2026 – 1, n° 128 : "Particules floues — Nouvelles études sur le français et l'espagnol" (Carlota Piedehierro Sáez et Carmen Chacón García, dir.)

Cahiers de lexicologie 2026 – 1, n° 128. Particules floues — Nouvelles études sur le français et l'espagnol

Sous la direction de Carlota Piedehierro Sáez et Carmen Chacón García

Paris, Classiques Garnier, coll. « Cahiers de lexicologie », n° 128, 2026.

Les Cahiers de lexicologie, revue internationale de lexicologie et de lexicographie dirigée par Marco Fasciolo et Hélène d'Apote Vassiliadou, s'intéressent au lexique dans ses relations avec les autres composantes de la langue (syntaxe, sémantique, morphologie, phonologie, discours...). La revue, qui paraît deux fois par an, réserve une place importante aux numéros thématiques. Elle souhaite constituer un lieu de débats entre tous les chercheurs concernés par les études lexicales.

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