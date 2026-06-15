Étienne Balibar, Sur la guerre. Trois interprétations

Edité par Jana Ndiaye Berankova et Arnaud Taillefer.

Sur la guerre réunit trois essais dans lesquels le philosophe Étienne Balibar questionne la notion de la guerre depuis la pensée de Simone Weil jusqu'à Carl von Clausewitz et Karl Marx ainsi que la situation géopolitique actuelle et la guerre en Ukraine.Sur la guerre, volume qui inaugure la série de courts essais « Constellations », contient trois réflexions d'Étienne Balibar autour de la guerre, qui sont d'une actualité brûlante. Le livre rassemble une analyse de Simone Weil et de sa relecture de l'Illiade d'Homère, une longue étude qui examine les liens entre la pensée stratégique de Carl von Clausewitz et ses transpositions marxistes (chez Marx, Engels, Lénine et Mao), ainsi qu'un commentaire sur la situation géopolitique contemporaine et la guerre en Ukraine.

Ces textes montrent qu'une interprétation de la guerre – en tant qu'événement historiquement déterminant – doit emprunter aux registres de la poétique, de la philosophie et de la politique pour dégager une question fondamentalement éthique : notre capacité d'action face au mal radical. La guerre convoque notre citoyenneté et notre civilité, notre capacité de nous « gouverner » nous-mêmes, interrogeant la manière dont ces enjeux sont mis à l'épreuve dans un état d'exception aujourd'hui normalisé.

Sur la guerre se présente sous une couverture rigide avec un estampage argenté, et contient des illustrations inspirées des sculptures antiques.

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Étienne Balibar (né en 1942 à Avallon), philosophe, ancien élève de Louis Althusser, professeur émérite à l'université Paris X – Nanterre et à l'université de Californie, Irvine, est l'une des plus grandes figures internationales du « post-marxisme ». Parmi ses ouvrages figurent Lire le Capital (avec Louis Althusser, Pierre Macherey, Jacques Rancière et Roger Establet) (1965), La Philosophie de Marx (1993), Spinoza et la politique (1985), Nous, citoyens d'Europe ? (2001), Violence et civilité (2010), La proposition de l'égaliberté (2010), Citoyen sujet et autres essais d'anthropologie philosophique (2011).