Jean-Rémi Deléage, Nathalie Vandebeulque (éd.), René Daumal éclaireur du futur

Une sélection de textes réalisée par Jean-Rémi Deléage et Nathalie Vandebeulque

Illustrations : Paul Klee

Préface d'Albert Palma

À l’aube d’un temps nouveau, nous avons rassemblé au fil de cette anthologie, des fragments choisis de l’œuvre de René Daumal, écrits au siècle dernier pour aujourd’hui. Le voyant nous parle de notre futur. Il est temps de l’écouter.

Fervent serviteur de la ‘Pataphysique, science des solutions imaginaires, il nous a confié le soin de présenter ce recueil sous la forme d’un abécédaire, troué selon les lois non écrites du vide nécessaire – ce qui ne saurait déplaire à un éditeur non-aristotélicien.

Ce livre relie deux abîmes et établit une conversation secrète entre les paroles de René Daumal et 80 œuvres majeures de Paul Klee. Ici, la poésie ne se distingue plus de la peinture… De cette résonance naît un fil ténu et invisible qui relie leurs interrogations et leurs visions, tissant un continuum où se conjuguent leurs regards singuliers. Tous deux sont des éclaireurs au sens fort du terme : non ceux qui montrent le chemin, mais ceux qui donnent la lumière pour qu’on le trouve soi-même.

Comme le souligne l’écrivain et artiste Albert Palma dans sa préface, René Daumal a tenté de résoudre « les problèmes posés par la ‘parole perdue’ et le ‘corps manquant’. » Nous ne saurons peut-être jamais s’il a réussi ou non, mais son héritage littéraire, qui témoigne d’une quête spirituelle intense, mêlant influences orientales, pataphysique et recherche mystique, continuera longtemps d’influencer la littérature française.

Pensé comme un livre d’art autant que de littérature, ce volume propose une sélection de textes rares et essentiels, en résonance avec notre monde contemporain. Il s’adresse aux lecteurs de poésie, aux amateurs de Paul Klee et à celles et ceux qui cherchent des formes nouvelles pour penser le monde. Par la qualité de ses reproductions et la force de ses textes, il trouve sa place autant sur une table de travail que dans une bibliothèque de beaux livres : un compagnon de route pour qui cherche une autre manière de regarder le réel.

Lire un extrait…

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“Daumal appartient à cette lignée d’écrivains qui ne se contentent pas d’écrire sur la vie : ils cherchent à la transformer. Poète, mais aussi alpiniste, traducteur du sanskrit, explorateur de la conscience, il incarne une figure aujourd’hui presque disparue : celle de l’homme complet, qui ne dissocie pas l’expérience intérieure de l’action dans le monde.”

“Dans un temps marqué par la fragmentation, la superficialité des échanges et la crise du sens, Daumal nous rappelle qu’il existe d’autres voies. Que l’aventure véritable n’est pas dans l’accumulation ou la fuite, mais dans la descente lucide en soi-même, préalable à toute vraie ascension.”

“Ce livre propose un dialogue inédit entre deux chercheurs d’absolu : René Daumal et Paul Klee. Deux hommes qui n’ont jamais été en contact direct, mais dont les œuvres se répondent avec une profondeur sidérante. Tous deux cherchaient à rendre visible l’invisible, à ouvrir des portes vers d’autres dimensions de la réalité." — Extrait de la Préface d'Albert Palma.