"Come as you are". Hommage à Jean-Marie Gleize (Bibliothèque André Malraux, Paris)

« Come as you are[1] », hommage à Jean-Marie Gleize

Soirée de lectures et témoignages en hommage à Jean-Marie Gleize

Dans le cadre de la Périphérie du 43e Marché de la poésie

Avec Christophe Hanna, Emmanuèle Jawad, Pierre Parlant, Habib Tengour et Véronique Vassiliou

Températrice : Marie Frisson

Mercredi 24 juin 2026, de 19h00 à 21h00

Bibliothèque André Malraux, 4e étage

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) à réserver auprès de : bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Adresse : 112 rue de Rennes, Paris 6e (stations de métro : Rennes ou Saint-Placide).

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Interviendront au cours de la soirée :

Christophe Hanna — Poète et théoricien, Christophe Hanna est professeur de littérature en lycée (Villeurbanne) après avoir travaillé au sein du Centre d’études poétiques de l’École normale supérieure Lettres et sciences humaines (dernières publications : Sociographies. Une écologie des écritures, Paris : Questions théoriques, coll. « Forbidden Beach », 2025 ; Gloire, Paris : Amsterdam, coll. « L’Ordinaire du capital », 2024 ; Argent, Paris : Amsterdam, coll. « L’Ordinaire du capital », 2018). Il a participé au comité de rédaction de la revue Nioques (créée en 1990 par Jean-Marie Gleize) de 1998 à 2003. Il a également fondé le collectif La Rédaction en 1997. Par ailleurs, il dirige la collection de théorie littéraire « Forbidden Beach » au sein de la cellule éditoriale Questions théoriques. Récemment, il a mené une série de perfomances collectives regroupées sous le titre Agence de notation (2020) dans et avec diverses institutions culturelles, dont le Centre Pompidou et l’université Paris VIII Vincennes – Saint-Denis.

Emmanuèle Jawad — Membre du comité de rédaction de la revue Nioques, Emmanuèle Jawad réalise, depuis 2015, des entretiens avec des écrivain·es pratiquant diversement la poésie, en particulier pour le site Diacritik. Elle a publié plusieurs livres de poésie et des textes en revue (quelques dernières publications : Interférences, Dijon : Les Presses du réel, coll. « Al Dante », 2021 ; Carnets de murs, Nantes : Lanskine, 2018 ; En vigilance extérieure, Nantes : Lanskine, 2016 ; Faire le mur, Nantes : Lanskine, 2015).

Pierre Parlant — Poète, écrivain et agrégé de philosophie, Pierre Parlant est né en 1957 (quelques dernières publications : Le Cercle pour jamais, Caen : Nous, coll. « Disparate », 2026 ; Mot de la fin, Saint-Étienne-les-Orgues : Artgo & Cie, coll. « Au coin de la rue de l’Enfer », 2025 ; Une Cause dansée. Warburg à Oraibi, Caen : Nous, coll. « Disparate », 2021 ; Ma durée Pontormo, Caen : Nous, coll. « Via », 2017 ; Ciel déposé, Marseille : Fidel Anthelme X, coll. « La Motesta », 2015 ; Exposer l’inobservable, avec quinze photographies de Denis Bernard, Martigues : Contre-pied, coll. « Autres & pareils », 2014 ; Les Courtes Habitudes. Nietzsche à Nice, Caen : Nous, coll. « Antiphilosophique », 2014).

Habib Tengour — Poète et anthropologue, Habib Tengour est né le 29 mars 1947 à Mostaganem (Algérie). Il a publié une vingtaine d’ouvrages (essai, poésie, prose, théâtre) et des traductions de poètes allemands, américains et arabes ; sa propre poésie est traduite en plusieurs langues. Il a obtenu le prix européen de poésie Dante (2016) pour l’ensemble de son œuvre poétique, le prix Benjamin Fondane (2022) pour l’ensemble de son œuvre et le prix Dante Alighieri (2023) de Rome. Il dirige, depuis le printemps 2018, la collection « Poèmes du monde » des éditions Apic (Alger). En août 2025, un colloque d’une semaine consacré à son écriture s’est tenu à Cerisy.

Véronique Vassiliou — Autrice, critique et conservatrice des bibliothèques, Véronique Vassiliou a écrit une thèse intitulée Le vers dans quelques uns de ses états : André du Bouchet, Bernard Vargaftig, Jean Tortel. Elle a été vice-présidente du Centre international de poésie Marseille, membre du comité de rédaction de la revue Action poétique et a longtemps tenu une chronique sur les croisements de l’art et du texte. Elle a publié une trentaine de livres ainsi que plus de deux cents critiques. Poétesse polymorphe, elle pratique le croisement des genres. Elle cultive également deux jardins, l’un peuplé de cactées et de succulentes, l’autre d’objets hétéroclites ; elle brode, dessine, etc. Pour chacun de ses livres, elle déploie une extension plastique (installation, performance, etc.). Ses trois derniers livres ont été publiés en 2025 aux éditions Nous et déployés à la Kunsthalle de Mulhouse.

La soirée sera animée par Marie Frisson, spécialiste de littérature moderne et contemporaine, notamment des pratiques poétiques de langue française, jusque dans leurs réalisations éditoriales. Elle s’intéresse aux formes et aux genres poétiques, particulièrement au prosimètre, mais également au dialogue de l’écriture poétique avec les arts. Elle est membre du Bureau et de l’équipe éditoriale de la Société des lecteurs de Francis Ponge (créée par Jean-Marie Gleize et Armande Ponge en 2010 et dirigée par Benoît Auclerc). Elle a coordonné, du 3 au 7 juin 2026, l’intégralité des rencontres de La Scène-Chapiteau (place Saint-Sulpice, 75006 Paris), dans le cadre du 43e Marché de la poésie, placé sous la présidence de Leslie Kaplan - le pays invité cette année était l’Irlande et le Marché de la poésie recevait une délégation exceptionnelle de neuf écrivain·es irlandai·ses.

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Voir l'hommage à Jean-Marie Gleize publié par Fabula.org.





[1] « Come as you are », Kurt Cobain, Nevermind, Nirvana/ Butch Vig, 1991.