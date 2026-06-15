Préparation au CAPES de lettres modernes à distance (Univ. de Lille)

Cette formation non diplômante propose une préparation complète au concours du CAPES L3 de Lettres modernes.

La préparation couvre les quatre épreuves du concours. Elle prépare à :

• La première épreuve d’admissibilité (écrit) avec un cours de littérature sur programme et une préparation à la dissertation

• La deuxième épreuve d’admissibilité (écrit) avec un cours de sémantique, orthographe, grammaire et stylistique

• La première épreuve d’admission (oral) avec une formation aux cinqoptions aux choix de l’oral (culture littéraire et artistique, cinéma audiovisuel, théâtre, latin et français langue étrangère)

• La deuxième épreuve d’admission (oral) par une formation et des mises en situation professionnelle

L’ensemble de la formation se déroule à distance en synchrone et en asynchrone.

La formation s’appuie sur l’expertise de l’équipe pédagogique du département des Lettres modernes en matière de préparation aux concours de recrutement de l’Éducation Nationale.

Plus d'informations…

Les inscriptions sont ouvertes du 16 juin au 10 juillet 2026 puis du 1er au 20 septembre 2026 (sous réserve de disponibilité de places). Les dossiers d'inscription sont à déposer sur la plateforme de l’Université de Lille, ecandidat : https://www.univ-lille.fr/formation/candidater-sinscrire/ecandidat