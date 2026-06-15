Les entretiens de la revue Po&Sie, avec Jacques Rancière (Maison de la Poésie, Paris)

La revue Po&sie vous convie à ses

Entretiens le samedi 20 juin à 16.00

à la Maison de la poésie pour ses Entretiens

avec

Jacques Rancière

&

pour Po&sie

Martin Rueff

Tiphaine Samoyault

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Jacques Rancière, Les écarts du poème

Dans Révoltes logiques, La Parole ouvrière, 1830- 1851 (1976) et dans La nuit des prolétaires (1981), Jacques Rancière trouve les poèmes là où d’autres pensent qu’on ne les trouve pas, qu’on ne les écrit pas, qu’on ne les lit pas. Ainsi, il fait leur part aux poèmes. Depuis cinquante ans, il transforme une question qui obsède la philosophie et les arts : la politique de la littérature. Or, cette transformation opérée au fil de ses théories, de ses études et de ses interventions se réclame de la poétique et affecte notre lecture de la poésie. Elle ménage des écarts. Rancière lit les poètes (de Wordsworth à Mandelstam, de Whitman et Rilke à Philippe Beck), étudie des poèmes, considère la poésie. La revue Po&sie l’interrogera sur ce triple. On demandera avec Jacques Rancière : « que font les poètes, qu’entendent-ils des noms de la communauté ? »

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Sommaire du dernier numéro de la revue Po&Sie…