Projet Épopée : la migration des numéros du Recueil ouvert est désormais achevée

La revue Projet Épopée a le plaisir d'annoncer que tous les numéros parus depuis 2015 sont désormais rassemblés sur le nouveau site de la revue : https://journals.openedition.org/epopee/

-numéros 1 à 8 (2015-2022), parus sous l'ancien titre Recueil ouvert du Projet Épopée,

-numéros 9 et 10 (2023-2024) qui y ont paru directement, sous le titre Projet Épopée.

-le numéro 11, sur le cordel, les rejoindra dans les prochaines semaines.

Les descriptions et liens sont ci-dessous.

À signaler: le Carnet Hypotheses du Projet Épopée offre une bibliographie comparatiste en 7 langues, l'accès à des resssources textuelles, audio et vidéo et des actualités très larges (oralité contemporaine et épopée médiévale aussi bien que journées d'études diverses)

Numéros déjà parus de Projet Épopée :

10 | 2024

Arts visuels et épopée : voir et donner à voir l’épique

https://doi.org/10.4000/1573m

Sous la direction de Élodie Coutier

Ce numéro aborde la question des rapports entre arts visuels et épopée à partir d’un questionnement commun sur l’effet produit, soit par l’adaptation d’une épopée préexistante, soit par la reprise et la transposition d’éléments ou de configurations narratives associées à l’épique au sein d’un dispositif médiatique complexe. Chaque article interroge la façon dont un médium donné – ou une création plurimédiale – peut contribuer à la production d’un effet épique de nature variée : célébration ou critique politique, sociale et culturelle ; pensée d’un renouveau ; construction d’une communauté ; ou encore, dans un mouvement réflexif, exploration d’une tradition épique qui devient à son tour matériau médiatique expressif.

· Élodie Coutier Arts visuels et épopée : voir et donner à voir l’épique. Présentation

9 | 2023

Épopées d’Asie : du Moyen-Orient à l’Asie centrale

https://doi.org/10.4000/14fsd

Sous la direction de Nina Soleymani

On a souvent tendance à ériger des distinctions nettes entre les différentes régions d’Asie, et à insister sur leur hétérogénéité. Pourtant, les échanges ont été nombreux entre elles au cours de l’histoire, faisant de l’Asie un vaste espace de dynamiques interculturelles, et, à ce titre, un terrain d’étude de choix pour analyser la pratique du genre épique. Trois régions ont été sélectionnées dans le cadre de ce volume sur les épopées d’Asie, en raison des liens qu’elles ont pu entretenir les unes avec les autres : le Moyen-Orient, la Sibérie et l’Asie centrale.

· Nina Soleymani Épopées d’Asie : du Moyen-Orient à l’Asie centrale. Présentation

8 | 2022

Comment l’épopée orale rencontre le public contemporain

https://doi.org/10.4000/14frn

Sous la direction de Clément Jacquemoud et Jean-Luc Lambert

Ce numéro présente les résultats d'une table ronde de 2021 (Paris, collaboration EPHE-CEMS et Projet Épopée). Les jeunes chercheurs réunis ont tous recueilli des chants épiques, et ont été confrontés à de nouveaux canaux de transmission de l’épique oral. Si leurs terrains sont éloignés (de l’Altaï au Sénégal en passant par l’Iran) et leurs approches différentes (anthropologie et/ou littérature comparée), cette rencontre a dégagé deux lignes de force : d’un côté une survivance de l’épopée orale, souvent “nostalgique”, parfois très idéologique ; de l’autre une reprise qui transforme, des réactualisations qui trouvent un public large, mais pour cela adaptent l’épopée de façon parfois radicale.

· Clément Jacquemoud et Jean-Luc Lambert Éditorial

7 | 2021

L’intelligence dans l’épopée médiévale européenne

https://doi.org/10.4000/14frx

Sous la direction de Philippe Haugeard

Le héros épique ne se caractérise pas seulement par la force et le courage. Il fait aussi appel aux ressources de son intelligence, qui se concrétisent dans le recours à la ruse, lequel n’est pas l’apanage des traîtres. La présente contribution étudie le vocabulaire de la ruse, ses formes, qui peuvent être soit langagières soit pratiques, mais associent parfois les deux, et s’intéresse aux personnages qui utilisent cet autre moyen d’action. Caractéristique des figures féminines, pour lesquels l’usage de la force est quasiment exclu, la ruse apparaît pour les héros masculins comme une vertu seconde, sauf pour ceux qui, à la manière de Maugis dans Renaut de Montauban, sont à la fois d’excellents chevaliers et des maîtres trompeurs.

· Philippe Haugeard Éditorial

6 | 2020

Des épopées de la première modernité (1500-1800), de la Mitteleuropa aux Indes occidentales

https://doi.org/10.4000/15mvo

Sous la direction de Dimitri Garncarzyk

Ce volume offre un panorama épique de la première modernité (c. 1500-c. 1800) dans des domaines culturels peu fréquentés par la critique francophone : l’Europe centrale et le monde lusophone. De l’humanisme croate de la Renaissance aux Lumières polonaises tardives en passant par le baroque tardif des Lumières serbes, les premiers articles soulignent l’ancrage de la poésie épique centre-européenne dans la culture européenne autant que les problématiques régionales (linguistiques, politiques, idéologiques, religieuses). La deuxième partie du dossier s’intéresse à l’Ouest de l’Europe et à l’extrême-Occident. Du Portugal moderne, avec une réévaluation synthétique des Lusiades de Camões et une analyse de l’écriture épique féminine au 17e siècle à Cuba.

· Dimitri Garncarzyk Introduction. Des épopées de la première modernité (1500-1800), de la Mitteleuropa aux Indes occidentales : pour un panorama

en anglais: Epics of early modernity (1500-1800), from Mitteleuropa to the West Indies

5 | 2019

Altérités épiques : les œuvres extra-européennes face aux modèles venus d’Europe

https://doi.org/10.4000/15mw4

Sous la direction de Cyril Vettorato

Ce volume s'intéresse à l’altérité comme une des clés de lecture essentielles de la présence de l'épique dans la modernité, en particulier dans les corpus émergents issus du monde extra-européen. Sans éluder la part de conflit qui peut s’exprimer dans les relations engagées avec le canon culturel et littéraire européen, nous verrons comment l’accueil de « l’épopée des autres » au sein de la sienne propre ne saurait se résumer à un processus binaire de rejet ou d’adhésion, mais constitue un enjeu central pour penser les problématiques de la modernité à partir de ces littératures extra-européennes.

· Cyril Vettorato Introduction. Altérités épiques : les œuvres extra-européennes face aux modèles venus d’Europe

4 | 2018

Épopées et guerres coloniales : histoires connectées

https://doi.org/10.4000/15mwj

Sous la direction de Elara Bertho et Aude Plagnard

À propos des Incas, Nathan Wachtel a appelé “vision des vaincus” la bascule narrative entre les continents et entre les époques : un même événement, la guerre coloniale, donne lieu à des récits aux orientations diamétralement opposées ; une même figure génère des récits contradictoires, dont les significations se construisent différemment selon les lieux et les circonstances de production. Les résistants africains à la colonisation deviennent les héros d’épopées nationales en construction ; Pablo Neruda fait d’Alonso de Ercilla, premier auteur d’une épopée coloniale espagnole, l’“inventeur du Chili”. Nous proposons d’appliquer cette “histoire à parts égales” (Romain Bertrand) à la littérature : comment se dit la colonisation de part et d’autre de l’océan Atlantique ? Comment les motifs migrent-ils ?

· Aude Plagnard et Elara Bertho Épopées et guerres coloniales : histoires connectées.

3 | 2017

Auralité: changer l'auditoire, changer l'épopée

https://doi.org/10.4000/15mwy

Sous la direction de Florence Goyet et Jean-Luc Lambert

Ce troisième numéro est le fruit de la collaboration entre des chercheurs en littérature comparée et des anthropologues du Centre d’études mongoles et sibériennes (EPHE). Elle est centrée sur la question de la co-construction entre public et récitant, et pose spécifiquement la question de l’auralité (la réception par l’oreille), dans ses rapports avec l’épopée.

L’épopée orale est récitée devant un public physiquement présent, et ce public influe par ses réactions sur la récitation et sur la composition. C’est là un fait généralement admis, de nombreux chercheurs soulignant le rôle crucial des auditeurs ; mais il n’y a pas de réflexion d’ampleur sur ce sujet. Notre collaboration s’est donc donné ici pour objet de montrer concrètement les transformations produites par le changement de public.

· Florence Goyet et Jean-Luc Lambert “Auralité” : changer d’auditoire, changer d’épopée

2 | 2016

Extension de la pensée épique

https://doi.org/10.4000/15mxg

Sous la direction de Florence Goyet et Pierre Vinclair

Les articles de cette seconde livraison sont liés par l’hypothèse fondamentale que l’épopée “pense”, notamment dans et par la mise en scène du conflit. Comprendre le fonctionnement de cette pensée malgré la multiplicité des formes implique de ne pas s’en tenir, pour définir l’épopée, à la seule reproduction de ses traits extérieurs. Le Recueil présente, comme il le faisait dans la première livraison, des études précises qui posent la question du genre sur des textes particuliers – en analysant leurs traits caractéristiques, ou en en explorant les marges – mais aussi des essais de théorisation originaux.

· Florence Goyet et Pierre Vinclair Extension de la pensée épique. Présentation (2016)

1 | 2015

Actes de la Journée d’études du Réseau Euro-Africain de Recherches sur l'Épopée (REARE)

https://doi.org/10.4000/15mxv

Sous la direction de Claudine Le Blanc, Jean-Pierre Martin et Florence Goyet

Ce premier numéro du Recueil ouvert du Projet Épopée rassemblait les contributions à la Journée d'Études du Réseau Euro-Africain de Recherches sur les Épopées (REARE) qui s'est tenue le 17 octobre 2014 à l’Université de la Sorbonne nouvelle – Paris 3. Chercheurs africains et chercheurs français – médiévistes et comparatistes, y ont croisé leurs réflexions pour un état des lieux de la recherche sur l’épopée, assorti d’une réflexion sur le passé, le présent et l’avenir du Réseau Euro-Africain de Recherches sur les Épopées (REARE).

· Claudine Le Blanc, Jean-Pierre Martin et Florence Goyet Les études épiques aujourd’hui : corpus et méthode