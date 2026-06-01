Emilio Lussu, L'Americano (trad. Francis Pascal)

Dans ces quatre textes autobiographiques parus dans les années 1930, Emilio Lussu raconte les affres de la période mussolinienne. Ce militant et homme politique italien fut la cible d’un lynchage orchestré par les brigades fascistes («Seul contre mille»). Incarcéré pour avoir abattu un de ses assaillants, il fut retenu sur l’île de Lipari, dans l’archipel des Éoliennes, avec d’autres prisonniers politiques. Dans un récit poignant, il narre le quotidien de ses conditions de détention ainsi que son évasion épique («L’évasion de Lipari»).

Les deux autres textes retracent des souvenirs de bataillon durant la Première Guerre mondiale et suivent son œuvre phare, Les Hommes contre (1938). Ils témoignent de l’arrogance de certains hauts gradés de l’armée et dénoncent les décisions autoritaires – tout comme les risques portés par leurs subalternes. Avec humilité et même une forme d’humour, Emilio Lussu nous partage son indignation et son combat permanent contre l’injustice et l’impunité. Il fait sien l’adage qu’en période de conflit, l’ennemi se terre aussi dans son propre camp.

Les quatre textes qui composent ce recueil étaient inédits en français et ont été réunis par leur traducteur, Francis Pascal. Les trois premiers se sont vu publiés dans la célèbre revue de gauche américaine The Atlantic Monthly dans les années 1930. Leur parution eut un certain écho et valurent à Emilio Lussu (1890-1975) le surnom d’«Americano». Il est probable que le dernier récit, «Un bombardement nocturne», publié à titre posthume en italien, de par son thème et d’autres similitudes, y était destiné également, mais n’a pu être édité en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.