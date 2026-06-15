Appel à coordination de numéro thématique – Revue en ligne Espaces Linguistiques (université de Limoges)

Appel à coordination de numéro thématique – Espaces Linguistiques

Espaces Linguistiques, revue scientifique internationale biannuelle, en ligne et en accès libre, lance un appel à propositions pour la coordination de son numéro 14 à paraître en décembre 2027.

La revue, publiée par l’Université de Limoges (France), accueille des contributions rédigées en français ou en anglais, s’inscrivant dans l’un ou plusieurs des champs disciplinaires suivants : analyse du discours, didactique des langues, linguistique comparée, linguistique de corpus, linguistique textuelle, phonétique, phonologie, pragmatique, psycholinguistique, sémantique, sociolinguistique, syntaxe, traductologie. Elle vise à favoriser le dialogue entre écoles de pensée et à explorer les objets linguistiques dans leurs espaces d’actualisation, en croisant les approches théoriques et empiriques.

Chaque numéro comprend un dossier thématique d’environ 8 articles, sous la responsabilité d’un ou plusieurs coordinateur.rice.s qui rédigent l’introduction du dossier, dans laquelle ils présentent les enjeux de la question traitée. Le dossier thématique peut être complété par des notes de lecture et/ou des entretiens de chercheurs.

Le dossier thématique proposé peut faire suite à l’organisation d’un événement (colloque, journée d’étude, etc.) mais devra obligatoirement faire l’objet d’un appel à contributions complémentaires.

Les propositions de coordination devront comporter :

* nom, prénom des coordinateurs (3 coordinateur.rice.s maximum)

* leur adresse mail

* leur affiliation

* un bref CV académique des coordinateur.rice.s (2 pages max. par coordinateur.rice)

* un titre provisoire du dossier

* une note d’intention (6 pages maximum) précisant la problématique, les objectifs du dossier et les différents axes envisagés

* une bibliographie indicative

* une liste de noms de personnes susceptibles de compléter le comité scientifique de la revue pour l’évaluation des articles

La revue dispose de son propre comité scientifique qui, selon la spécificité de la thématique du numéro, peut être élargi à des personnes proposées par les coordinateur.rice.s. L’évaluation des articles soumis pour le numéro se fait par des pairs, en double aveugle.

Les coordinateur.rice.s du numéro thématique assurent la rédaction de l’appel à contributions, sa diffusion auprès des réseaux, la réception des articles, la relation avec les auteur.rice.s. Ils ou elles prennent en charge l’intégralité du processus d’évaluation par des pairs en double aveugle : envoi des articles aux évaluateur.rice.s, réception des évaluations, sélection des articles qui poursuivent le processus avec ou sans demandes de modifications, échanges avec les auteur.rice.s qui doivent apporter des modifications à leur contribution, sélection finale des articles qui seront publiés. Ils ou elles veillent au respect des consignes éditoriales de la revue et du calendrier établi en accord avec les directrices de la revue. Ils ou elles tiennent les directrices de la revue informées de l’avancée du numéro (nombre d’articles reçus, liste des articles envoyés pour évaluation (titre, auteur.rice(s), résumé en français) avec nom des deux évaluateur.rice.s pressenti.e.s, liste des articles retenus à l’issue du processus d’évaluation par des pairs en double aveugle, sommaire prévisionnel, etc.). Elles font parvenir aux auteur.rices dont l’article a été retenu le contrat de publication (fourni par les directrices de la revue), réceptionnent les contrats signés et les font parvenir aux directrices de la revue.

Les directrices de la revue, avec l’aide du comité scientifique, évaluent la pertinence scientifique et éditoriale du numéro finalisé.

Les chercheur.e.s intéressé.e.s par la soumission d’un projet de coordination sont invité.e.s à se rendre sur le site de la revue pour prendre connaissance des thématiques des numéros précédemment publiés, des appels à contributions pour les futurs numéros, de la politique éditoriale de la revue, etc. : https://www.unilim.fr/espaces-linguistiques/index.php

Les propositions sont à adresser à espaceslinguistiques@unilim.fr au plus tard le 15 octobre 2026. Une réponse sera apportée au plus tard le 15 novembre 2026.