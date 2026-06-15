Elena Koroleva, Alexandre le Grand et l'histoire de la Macédoine dans les chroniques universelles du nord de la France (XIIIe-XVe siècle)

La présente monographie est consacrée au récit de la vie d'Alexandre le Grand incorporée à la Chronique dite de Baudouin d’Avesnes, composée par un écrivain anonyme entre 1278 et 1281, et à la Fleur des histoires, écrite par Jean Mansel, fonctionnaire à la cour de Bourgogne, dans les années 1440, puis remaniée et amplifiée par le même auteur dans les années 1460. L'ouvrage comprend une étude de la tradition manuscrite de ces textes, une recherche sur leurs auteurs, leurs mécènes et leurs lecteurs ainsi qu’une analyse des stratégies de réécriture élaborées pour recomposer le portrait d’Alexandre et intégrer sa vie dans une histoire universelle.

Elena Koroleva est maître de conférences en langue et littérature françaises médiévales à l'Université Littoral Côte d'Opale (UR 4030 HLLI). Ses travaux portent sur la réception de l’Antiquité et l’historiographie de la fin du Moyen Âge et, plus récemment, sur la littérature didactique des XIIIe-XVe siècles.

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Table des matières

Introduction

Première partie : Les manuscrits des chroniques universelles et leurs lecteurs

Chapitre 1 : La tradition manuscrite

Chapitre 2 : Les commanditaires et les possesseurs

Deuxième partie : La vision de l’histoire

Chapitre 1 : Le discours des auteurs sur leur écriture de l’histoire

Chapitre 2 : Alexandre et son empire dans le cadre spatio-temporel de la chronique universelle

Troisième partie : Alexandre le Grand au cœur du projet didactico-politique des chroniques universelles

Chapitre 1 : Les enfances d’Alexandre et le rôle de l’héritage gréco-égyptien

Chapitre 2 : L’éducation et l’exemplarité politique d’Alexandre

Chapitre 3 : Instrument de Dieu, victime de Fortune

Édition des prologues et des récits de la vie d’Alexandre

Bibliographie

Annexes