La NrF, n° 665 : "La mère, une création littéraire ?"

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Éditorial :
Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !
État général :
Feurat Alani, Le monde va mal et j'ai appris malgré moi à vivre avec l'inacceptable
La mère, une création littéraire ? :
Hervé Le Tellier, Big Mother Is Watching Over You
Olivia Gesbert, Frédéric Boyer, « Il faut une mère, à l'origine, pour qu'il y ait littérature » (Entretien)
Susie Morgenstern, Je suis une bonne mère
Chloé Delaume, La survivance n'est pas une recette de cuisine
Julien Delmaire, L'Impondérable
Sofia Aouine, Fragments / Mater
Louise Chennevière, Le complexe inachevé d'Électre
Catherine Cusset, La scène pri-mère
Kaouther Adimi, Ma mère, Kelly Taylor et B.
Lydie Salvayre, La mangeuse d'enfant
Virginie Bloch-Lainé, La mauvaise mère existe
Carole Fives, Magic_Mum
Caroline Chenu, L'art des bonnes mères
Ouvertures : , Roberto Bolaño, cadavre (absolument) exquis
Mohamed Mbougar Sarr, Bolaño l'Africain
Mathias Énard, Bolaño Lateral
Blandine Rinkel, Bolaño, génie de la gêne
Neige Sinno, Bolaño, labyrinthe infra
Pierre Ducrozet, Bolaño, la brume et le labyrinthe
Philippe Lançon, Bolaño écrivain raté
Jakuta Alikavazovic, Bolaño, ce poète
David Lescot, Nature (presque) morte
La fiction :
Sarah Jollien-Fardel, Le bain