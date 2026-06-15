La NrF, n° 665 : "La mère, une création littéraire ?"

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Éditorial :

Olivia Gesbert, Lisez le monde avec ceux qui l’écrivent !



État général :

Feurat Alani, Le monde va mal et j'ai appris malgré moi à vivre avec l'inacceptable



La mère, une création littéraire ? :

Hervé Le Tellier, Big Mother Is Watching Over You

Olivia Gesbert, Frédéric Boyer, « Il faut une mère, à l'origine, pour qu'il y ait littérature » (Entretien)

Susie Morgenstern, Je suis une bonne mère

Chloé Delaume, La survivance n'est pas une recette de cuisine

Julien Delmaire, L'Impondérable

Sofia Aouine, Fragments / Mater

Louise Chennevière, Le complexe inachevé d'Électre

Catherine Cusset, La scène pri-mère

Kaouther Adimi, Ma mère, Kelly Taylor et B.

Lydie Salvayre, La mangeuse d'enfant

Virginie Bloch-Lainé, La mauvaise mère existe

Carole Fives, Magic_Mum

Caroline Chenu, L'art des bonnes mères



Ouvertures : , Roberto Bolaño, cadavre (absolument) exquis

Mohamed Mbougar Sarr, Bolaño l'Africain

Mathias Énard, Bolaño Lateral

Blandine Rinkel, Bolaño, génie de la gêne

Neige Sinno, Bolaño, labyrinthe infra

Pierre Ducrozet, Bolaño, la brume et le labyrinthe

Philippe Lançon, Bolaño écrivain raté

Jakuta Alikavazovic, Bolaño, ce poète

David Lescot, Nature (presque) morte



La fiction :

Sarah Jollien-Fardel, Le bain