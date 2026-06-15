« Révolution et révélation dans la poésie symboliste : De Baudelaire à Mallarmé », conf. de William Franke (séminaire du groupe Baudelaire, ITEM, ENS Paris)

Vendredi 19 juin, de 16h à 18h, à l'ENS, salle Favard (46 rue d'Ulm, 75005)

le séminaire du Groupe Baudelaire accueillera une intervention de William Franke (Vanderbilt University) :

« Révolution et révélation dans la poésie symboliste : De Baudelaire à Mallarmé »

Entrée libre sans inscription.

Cette communication vise à expliquer comment les symbolistes français créent un autre monde équivalent à l’au-delà de la religion, mais dans l’immanence de l’existence humaine et spécifiquement dans le langage. Exister linguistiquement, c’est déjà vivre dans un monde autre que celui de la société industrielle, matérialiste et de masse, qui avait commencé à horrifier les esprits sensibles des poètes et artistes. La révolte est déclarée dans Les Fleurs du mal de Baudelaire. La logique ou antilogique du symbole poétique, qui ouvre sur une autre réalité alternative, commencée avec Baudelaire, trouve son point culminant dans l’œuvre de Mallarmé.

Le « Je » de la poésie lyrique et sa voix personnelle chantant « ma mélancolie », qui sont tellement dramatiques chez Baudelaire, se dissolvent dans un jeu de son, dans le « son or » de la poésie mallarméenne. Particulièrement les quatre compositions intitulées « Plusieurs Sonnets » mettent en scène ce développement radical, révolutionnaire dans le langage poétique. Partant du « Cygne » de Baudelaire, l’apothéose du signe linguistique a lieu dans le sonnet du « cygne d’autrefois » de Mallarmé (« Le vierge, le vivace e le bel aujourd’hui »), qui désigne une conception nouvelle du signe poétique, voir du symbole. Le cygne de Baudelaire comme signe allégorique ouvre déjà vers un autre monde. Cet autre monde, décrit par Mallarmé comme « un mirage interne des mots mêmes », est révélé dans tout son mystère par la forme du sonnet, du son-net, le réseau des sons se réfléchissants dans des constellations projetées par les vers de Mallarmé.



La communication reprendra des réflexions du livre The Sign of the Swan: How French Symbolist Poetry Re-envisions Reality, London, Anthem Press, 2026.

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William Franke est spécialiste de philosophie des sciences humaines et professeur de littérature comparée à la Vanderbilt University. Il est l’auteur d’une vingtaine d’essais philosophiques et d’ouvrages de critique littéraire.