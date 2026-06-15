Le futur de la francophonie (Maroc)

En collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'université Sidi Mohamed ben Abdellah à Saïs-Fès et le Laboratoire afro-méditerranéen de recherche sur le discours, la communication et les études culturelles, la revue la Jeunesse Mondiale

organise une conférence internationale sur le thème:

« Le futur de la Francophonie : enjeux économiques, politiques et culturels pour la jeunesse »

le 29 juin 2026 de 9h00 à 12h30 dans la salle des conférences de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines .