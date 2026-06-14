La vie culturelle en 1955 (revue La vie culturelle en 19**)

La revue en ligne La Vie culturelle en 19** lance un appel pour une nouvelle publication : la vie culturelle en1955.

Il s'agit de textes de vulgarisation mettant en lumière des liens entre évènements politiques, manifestations artistiques ou sportives, faits de société ou encore liens entre personnalités, survenus (ou commencés) en 1955.

Les propositions ou articles (moins de 2 500 mots) sont à adresser jusqu'au 31 juillet 2026 à vieculturelle19@proton.me. Il est possible de joindre (fichiers séparés) une ou deux images libres de droits.

Nous sommes également intéressés par des articles semblables concernant les années déjà évoquées, de 1921 à 1954. Voir le site :

https://vieculturelle19.wordpress.com/la-vie-culturelle-en-19/