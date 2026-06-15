Henning Hufnagel, Beatrice Nickel (éds.), Interkulturelle Begegnungsräume in der französischen und frankophonen Literatur der Aufklärung / Lieux de rencontre interculturelle dans la littérature française et francophone au siècle des Lumières

Le siècle des Lumières est une époque d’expansion européenne à l’échelle globale, marquée par la réflexion sur l’Autre. Les rencontres entre les Européens et les ‘autochtones’ extra-européens font souvent l’objet des textes et fictives et factuelles. Le présent recueil se veut un lieu de rencontre qui ouvre de nouvelles perspectives sur la littérature du XVIIIe siècle en réunissant ce qui est souvent séparé de manière antithétique, comme situé aux ‘antipodes’ : le regard de l’Europe sur le monde avec le regard des étrangers sur l’Europe ; les genres fictionnels avec les genres factuels, les textes littéraires avec les écrits encyclopédiques ; auteurs et autrices locuteurs natifs avec ceux qui utilisent le français en tant que langue de l’élite.

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Table des matières

0. Henning Hufnagel (Zürich)/Beatrice Nickel (Stuttgart):

Zur Einführung in den Band

Introduction

Interkulturelle Begegnungsräume der Aufklärung – Lieux de rencontre interculturelle au siècle des Lumières

1. Henning Hufnagel (Zürich)/Beatrice Nickel (Stuttgart):

Interkulturelle Begegnungsräume der Aufklärung: Von Frankreich in die Welt – und wieder zurück. Eine theoretische Skizze

Lieux de rencontre interculturelle au siècle des Lumières : De la France au monde – et retour. Une esquisse théorique

Das interkulturell Andere im Reisebericht – L’Altérité interculturelle dans le récit de voyage

2. Robert Fajen (Halle): Unendliche Annäherungen. Robert Challes Reise nach Indien und in die Karibik (1690-91/1721)

3. Beatrice Nickel (Stuttgart): Paradiesische Aufklärung: Europa und die Südsee

4. Caroline Mannweiler (Mainz): Multiple Vermittlung: Reiseberichte in Übersetzung – am Beispiel Keralios Voyage en Sibérie

Interkulturalität und Übersetzung I: Der Orient – Interculturalité et traduction I : L’orient

5. Christina Vogel (Zürich): Das Orientbild in Antoine Gallands Les Mille et une nuits: zwischen Fiktion und Wirklichkeit

Interkulturalität und Übersetzung II: Der enzyklopädische Diskurs – Interculturalité et traduction II : Le discours encyclopédique

6. Hans-Jürgen Lüsebrink (Saarbrücken): Interkulturelle Dialogizität in enzyklopädischen Werken des Aufklärungszeitalters und ihren Übersetzungen

7. Susanne Greilich (Regensburg): L’encyclopédie comme espace de rencontre : La France, l’Espagne et le monde dans les dictionnaires géographiques du XVIIIe siècle

Multiple Ebenen interkultureller Begegnungen – Rencontres interculturelles sur des niveaux multiples

8. Stephanie Wodianka (Rostock): Im Bilde: Diderots transponierte Begegnungsräume im „Sallon de 1767“

Inszenierungen interkultureller Begegnungen in der Erzählliteratur I: französische Autoren – Raconter les rencontres interculturelles I : auteurs français

9. Cerstin Bauer-Funke (Münster): Le regard sur l’Autre et l’image de l’Afrique dans le roman Aline et Valcour ou Le roman philosophique du marquis de Sade

10. Pierre Saint-Amand (New Haven): Fiction politique du Huron: L'Ingénu de Voltaire

Inszenierungen interkultureller Begegnungen in der Erzählliteratur II: frankophone Autorinnen und Autoren – Raconter les rencontres interculturelles II : auteurs francophones

11. Rotraud von Kulessa (Augsburg): Der Roman des 18. Jahrhunderts als Begegnungsraum der Kulturen: Les Morlaques (1788) der Giustiniana Wynne

12. Henning Hufnagel (Zürich): Tendres fantômes. Rencontres interculturelles, savoirs encyclopédiques et récit initiatique dans Manuscrit trouvé à Saragosse de Jan Potocki

Interkulturelle Experimentalräume des Fortschritts – Lieux interculturels comme lieux expérimentaux du progrès

13. Tobias Berneiser (Siegen): Paraguay in den Schriften der Lumières: zwischen anti-jesuitischer Polemik und sozialutopischer Projektion

14. Nikolas Immer (Trier): Literarischer Abolitionismus? Über die französische Rezeption und die deutschen Adaptionen von Jean-François de Saint-Lamberts Ziméo (1769)

15. Adrien Paschoud (Luxembourg)/Slaven Waelti (Saarbrücken): Terreur, barbarie et imaginaire sacrificiel. Simulacres politiques et monétaires dans la Tactique des Cannibales, ou des Jacobins (1795).