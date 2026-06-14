Appel à contributions pour la rubrique « Ariel’s Corner » de la revue en ligne Miranda

Par le présent appel, vous pouvez dès à présent adresser vos contributions pour la rubrique « Ariel’s Corner » du prochain numéro de la revue en ligne Miranda.

Miranda est une revue en ligne qui s’adresse aux spécialistes du monde anglophone, toutes disciplines et approches confondues. « Ariel’s Corner » est la rubrique de la revue consacrée aux arts du monde anglophone.

Nous accueillons, pour cette rubrique, les contributions relatives à la danse et à la musique. Il peut s’agir d’articles courts, d’essais, de critiques de spectacles ou d’œuvres, d’entretiens ou de travaux créatifs originaux en lien avec tous les aspects de la danse et de la musique dans le monde anglophone.

Si vous souhaitez participer à ce prochain numéro, merci d’adresser vos contributions directement au responsable de la section concernée avant le 15 septembre 2026 :

Les contributions pour la section DANSE doivent être adressées à Samuel CUISINIER-DELORME (samuel.cuisinier-delorme@uca.fr).

Les contributions pour la section MUSIQUE doivent être adressées à Marcin STAWIARSKI (marcin.stawiarski@unicaen.fr).

Les textes, en français ou en anglais, doivent respecter la feuille de style de la revue, que vous trouverez à cette adresse :

https://journals.openedition.org/miranda/40794

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Site internet de la revue : https://journals.openedition.org/miranda/