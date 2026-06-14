François Angelier (éd.), Un jour, le Diable

Préface de François Angelier

Qu'est devenu le Diable ? Comment, aujourd'hui, manifester le mal par l'écriture ?

Mars 1926. Au cœur de l'insouciance des Années folles, un livre fait l'effet d'une déflagration. Son titre : Sous le soleil de Satan. Son auteur : Georges Bernanos. Le jeune écrivain ose réveiller une figure oubliée, endormie depuis des décennies : le Diable. Non un diable d'opérette, mais un démon de chair, violent et dévastateur. Un siècle plus tard, alors que Satan a fait siens les univers du cinéma, de la bande dessinée et de la musique, on peut s'interroger : qu'est devenue, en littérature, la figure du Diable ?

Pour répondre à cette question, neuf écrivains contemporains ont imaginé le grand retour du Malin, le faisant surgir là où on l'attend le moins : dans une boutique de chaussures pour femmes, sur les plages de Flandre ou sous les projecteurs de la jet-set de Los Angeles... Tour à tour créature maléfique, homme charismatique et femme enchanteresse, le Démon adopte mille visages pour séduire et tromper sa proie, usant de tous les artifices pour parvenir à ses fins.

Cent ans après Sous le soleil de Satan, le Diable continue de hanter les imaginaires : ces nouvelles infernales où l'horreur le dispute à l'humour et à l'érotisme en sont la preuve irrésistible.

Feuilleter le livre…

François Angelier est journaliste et producteur de radio. Pour ce recueil, il a réuni neuf auteurs d’horizons divers : Christophe Bier, Nicolas Chemla, Jennifer Kerner, Sébastien Lapaque, Caroline De Mulder, Bernard Quiriny, Jean de Saint-Cheron, Esther Teillard et Fanny Wallendorf.

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Table des matières

Satan 1926 par François Angelier

PREMIER CYCLE

Trois rencontres avec le Diable par Bernard Quiriny

Knokke-le-Zoute par Esther Teillard

Ange Noir par Nicolas Chemla

Que les coupables agonisent par Fanny Wallendorf

SECOND CYCLE

Le Tailleur du boulevard Anspach par Jean de Saint-Cheron

L'Amant des chaussures par Christophe Bier

#BabyWitch par Caroline De Mulder

Cytoplasme par Jennifer Kerner

Sermon par Sébastien Lapaque