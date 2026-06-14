Morteza Mahmoudian, Sens et connaissance du sens

Le présent ouvrage a pour objet la sémantique, science qui étudie le sens des signes des langues – monèmes, mots, groupes de mots – et les façons dont les êtres humains l’appréhendent en situation. Le sens des signes – ne serait-ce que des monèmes – n’est pas un tout indivis : il est doté d’une structure. Du côté positif de la chose, le sens est constitué d’éléments plus petits – les traits pertinents sémantiques. Du côté négatif, il est délimité par ses rapports avec toutes les autres entités de la langue. C’est en cela que la structure sémantique des mots est complexe, tant du point de vue du locuteur que de son interlocuteur. Chacun et chacune d’entre nous sait bien qu’il ne se passe pas de jour sans discussion sur ce qu’il ou elle a « voulu dire », tant sont fréquents les problèmes de compréhension associés au sens des mots.