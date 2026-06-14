En lisant en écrivant : Masterclasse de Philippe Jaenada (BnF)

Masterclasse Philippe Jaenada

Philippe Jaenada, auteur notamment de La Petite Femelle (2015), La Serpe(2017) et La Désinvolture est une bien belle chose (2024), vient parler de sa pratique de l'écriture au micro de Marie Labory. La masterclasse est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la BnF.

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Après avoir effectué quantité de « petits boulots » plus ou moins liés à l’écriture – du Minitel rose aux potins de Voici, en passant par L’Autre Journal et la traduction de romans de gare –, Philippe Jaenada publie son premier roman, Le Chameau sauvage, en 1997. Il est suivi d’une quinzaine d’autres livres, dont Sulak (2013), La Petite Femelle (2015), Au printemps des monstres (2021) ou La Désinvolture est une bien belle chose (2024), dans lesquels l’auteur se met en scène pour enquêter sur d’anciens faits divers. La Serpe, inspiré du triple assassinat du château d’Escoire, lui vaut le prix Fémina en 2017.

Entretien animé par Marie Labory, France Culture.

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EN LISANT, EN ÉCRIVANT – UNE COLLECTION DE MASTERCLASSES LITTÉRAIRES

Animés par des producteurs et productrices de France Culture, les entretiens du cycle « En lisant, en écrivant » sont réalisés en public à la BnF, puis diffusés dans la grille d’été de France Culture et disponibles en podcast. Genèse des œuvres, sources d’inspiration, aléas de la vie quotidienne d’un auteur ou d’une autrice, édition et réception des textes – autant de sujets que ces rencontres permettent d’aborder, au plus près de la création littéraire.

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