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Épier et surprendre

Épier et surprendre

Publié le par Marc Escola

Que signifie la présence récurrente et diversifiée d’un témoin voyant sans être vu, ou écoutant sans être entendu, dans les fictions littéraires et visuelles du premier XVIIIe siècle ? De Fontenelle à Rousseau, de Watteau à Fragonard, l’indiscrétion dessine un réseau de préoccupations invitant à mettre l’ombre en lumière, à faire des coulisses perceptives le foyer d’attention. Le décentrement, la transgression et le dévoilement liés à la présence clandestine entrent en écho avec cette esthétique "rococo", familière du détour et de l’asymétrie, à laquelle René Démoris avaient naguère consacré des travaux inspirants. La reprise de motifs topiques (mari cocu, belle endormie ou au bain) n’épuise pas la richesse du phénomène ; son importance numérique, dramatique et symbolique invite à en mesurer l’intérêt, la valeur, la portée. Floriane Daguisé nous dévoile L’Indiscrétion du rococo dans un essai sous-titré Épier, découvrir, surprendre dans le premier XVIIIe siècle français et préfacé par Christophe Martin. Fabula en donne à lire l'Introduction tout comme la Préface de l'ouvrage…

(Fragonard, Les hasards heureux de l’escarpolette, 1767, détail ; source : Utpictura18)