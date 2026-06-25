Philosophe de l’expérience sensible, Jean-Luc Nancy a multiplié ses rencontres avec le cinéma, cet art surnuméraire à la diversité essentielle : en tant que cinéfile – tel qu’il le définit en regard d’une cinéphilie savante dont il serait le cœur secret –, en tant que penseur occasionnel mais "pénétrant", ou en tant qu’inventeur de concepts esthétiques – tels l’écoute, le toucher, l’évidence du film. Sous le titre Nancynéma (UGA éd.), un ouvrage collectif supervisé par Marie Martin et Antoine de Baecque mobilise les plus éminents spécialistes pour envisager le cinéma selon Nancy – "l’émotion de sa motion". Il met en perspective ses textes esthétiques, éthiques, politiques et ses compagnonnages créatifs, de Claire Denis à Phillip Warnell.

(Image : Outlandish: Strange Foreign Bodies, Phillip Warnell & Jean-Luc Nancy | 2009)