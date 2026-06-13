Marie Martin, Antoine de Baecque (dir.), Nancynéma, le cinéma selon Jean-Luc Nancy

Philosophe de l’expérience sensible, Jean-Luc Nancy a multiplié ses rencontres avec le cinéma, cet art surnuméraire à la diversité essentielle : en tant que cinéfile – tel qu’il le définit en regard d’une cinéphilie savante dont il serait le coeur secret –, en tant que penseur occasionnel mais « pénétrant », ou en tant qu’inventeur de concepts esthétiques – tels l’écoute, le toucher, l’évidence du film.

Dans sa confidence du « plaisir immense, aussi sensuel qu’intellectuel » qu’il trouve à analyser des plans se dessine le noeud qui l’attache aux films et le spectateur à ses textes : une homothétie entre philosophie et cinéma – écriture du sensible, pensée en images, fulgurances poétiques trouant l’obscurité du sens.

Cet ouvrage collectif inédit mobilise les plus éminents spécialistes pour envisager le cinéma selon Nancy – « l’émotion de sa motion ». Il met en perspective ses textes esthétiques, éthiques, politiques et ses compagnonnages créatifs, de Claire Denis à Phillip Warnell.